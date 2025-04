Pastele powracają do łask właściwie każdej wiosny! Mimo że my uwielbiamy je nawet zimą, to właśnie wiosenne miesiące zachęcają nas do szukania subtelnych, rozbielonych barw. Chętnie nosimy miętowe, błękitne i lawendowe ubrania, malujemy paznokcie na odcienie pudrowego różu i zapraszamy pastele do wnętrz naszych mieszkań!

Pastelowe dodatki

W naszym przeglądzie zebrałyśmy najładniejsze pastelowe dodatki do mieszkania z polskich sieciówek. Te wiosenne barwy świetnie sprawdzą się nie tylko w sypialni i pokoju dziecięcym - idealnie pasują również do łazienki, kuchni, a nawet salonu.

Naszym największym hitem jest błękitny wazon i wrzosowa świeca.

