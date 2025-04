Przełącz się na oświetlenie oparte na technologii LED! Oświetlenie LED pozwoli Ci zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Dodatkowo żarówki LED-owe są bezpieczne i przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawierają szkodliwych substancji i po zużyciu można je oddać do recyklingu.

Jak działa żarówka LED?

LED (ang. light-emitting diode) to dioda emitująca światło. Światło emitowane przez LED-y generowane jest poprzez ruch elektronów w półprzewodniku. Jest to inny mechanizm niż w przypadku tradycyjnych żarówek – świecą się one na skutek przepływu prądu elektrycznego przez cienkie włókno, które rozgrzewa się do określonej temperatury, wytwarzając światło. Początkowo diody LED nie dawały zbyt dużo światła, jednak z czasem technologia ta rozwinęła się i zawitała do naszych domów, przynosząc korzyści zarówno nam, jak i środowisku naturalnemu.

Oświetlenie LED przyjazne dla portfela i środowiska

LED to prawdziwa rewolucja w oświetleniu. Diody LED zużywają do 85% mniej energii w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Podobnie jest w przypadku popularnych świetlówek energooszczędnych, ale tym, co wyróżnia LED-y, jest ich żywotność – potrafią one świecić nawet do 25 tysięcy godzin, czyli około 25 lat. Koszt żarówki LED-owej jest co prawda wyższy, ale zainwestowane pieniądze zwrócą się po 2 latach korzystania. Przez kolejne 23 lata możesz cieszyć się światłem, które nic nie kosztuje. W efekcie zaoszczędzisz na wydatkach na prąd, a ponadto przyczynisz się do spadku emisji gazów cieplarnianych. Oświetlenie LED jest przyjazne dla środowiska nie tylko dlatego, że jest energooszczędne i wystarcza na wiele lat.

Wyjątkowe LED-y

Dodatkowo diody LED stwarzają nowe możliwości w projektowaniu i aranżacji wnętrz, ponieważ mogą zostać wbudowane w lampy. Pozwala to na tworzenie unikalnych kształtów, których nie udałoby się uzyskać, wykorzystując tradycyjne żarówki. Wiele produktów wykorzystujących tego typu oświetlenie znajdziecie np. w IKEA. LED-y dają ciepłe, jasne, równomierne światło, przyjemniejsze dla oczu niż światło emitowane przez wiele konwencjonalnych świetlówek. Oprócz tego zapalają się od razu po włączeniu, i co ważne nie nagrzewają się, więc nie można się nimi oparzyć.

Jak dobrać odpowiednią żarówkę LED?

Aby znaleźć żarówkę LED o podobnej mocy jak tradycyjna, musimy przeliczyć wartość lumenów na waty. Możemy to jednak zrobić jedynie orientacyjnie. W uproszczeniu przyjmuje się, że dioda LED emitująca 600 lumenów daje światło zbliżone do tradycyjnej żarówki o mocy około 60 watów. Taki przelicznik można przyjąć także dla LED-ów o innej mocy. Tabelę porównawczą żarówek tradycyjnych i LED-owych znajdziesz w broszurze „LED – rewolucja w oświetleniu” od IKEA.

„Klienci często mają problem z wyborem odpowiedniej żarówki, stąd pomysł na prosty przewodnik z niezbędnymi i podstawowymi informacjami na temat oświetlenia opartego na technologii LED. Dotyczy to zarówno danych technicznych, jak i cen czy korzyści dla środowiska naturalnego płynących ze stosowania żarówek LED-owych. Przewodnik pokazuje też priorytetowe obszary zaangażowania IKEA – zrównoważone życie w domu, oszczędność zasobów i energii oraz odpowiedzialność społeczną” – powiedziała Joanna Sitek ze sklepu IKEA w Łodzi, autorka przewodnika.

