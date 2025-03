Odłączenie od prądu niektórych urządzeń może je uszkodzić.

Reklama

Spis treści:

Są urządzenia, które lepiej wyłączyć, kiedy wyruszamy w podróż i chcemy zaoszczędzić na rachunkach. Ta zasada nie ma jednak zastosowania do wszystkich urządzeń w naszym domu. Których urządzeń lepiej nie odłączać od prądu?

Niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie działać w stu procentach prawidłowo, gdy zostaną odłączone od sieci. Przykładem takiego urządzenia jest drukarka na atrament.

Jeśli wyjmiemy jej kabel, drukarka nie przejdzie w tryb spoczynku. Po ponownym podłączeniu do sieci drukarka uruchamia automatyczny program czyszczenia głowic, który nie tylko zużywa atrament, ale również pobiera prąd.

Kolejnym urządzeniem, którego nie należy odłączać od prądu, jest telewizor OLED. Jego piksele są aktualizowane automatycznie, a przerwanie tego procesu może negatywnie wpłynąć na jakość obrazu. Najlepiej wyłączyć taki telewizor za pomocą przycisku zasilania.

Nie należy także odłączać routera Wi-Fi – choć raczej niewielu z nas to robi, bo jednak ciągle korzystamy z połączenia. Wi-fi nie warto również odłączać, ponieważ wtedy zrywamy połączenie internetowe ze wszystkimi urządzeniami, co może wpłynąć na ich działanie, ponadto po ponownym włączeniu następuje ponowna konfiguracja routera, co zwykle trochę trwa.

Częste wyłączenie routera od prądu może też powodować błędy systemowe.

Czytaj także:

3 skuteczne sposoby aby zmniejszyć opłaty za prąd. Nawet nie wiesz, jak to podbija rachunki

Od lipca zapłacisz więcej za prąd. O ile wzrosną rachunki?

Porażenie prądem – pierwsza pomoc, objawy