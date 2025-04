Ultrasilencer i gra muzyka

Jeśli chcesz sprawdzić jakie piosenki pozwolą ci lepiej odkurzyć mieszkanie i ile czasu potrzebujesz, by zrobić to naprawdę dokładnie, zajrzyj na stronę zajrzyj na stronę (www.electrolux.pl). Znajdziesz na niej generator list odtwarzania, który dobierze zestaw utworów specjalnie dla ciebie. Wystarczy, że odpowiesz na kilka prostych pytań dotyczących powierzchni mieszkania, rodzaju podłogi i stylu umeblowania, a generator stworzy na tej podstawie listę przebojów. Teraz już tylko trzeba włączyć muzykę, wziąć cichy odkurzacz, który nie zagłuszy jej dźwięków i tanecznym krokiem ruszyć do sprzątania.

Electrolux dopasował odmienne rodzaje muzyki do różnych typów mieszkań. Muzyka klasyczna, na przykład, najlepiej sprawdza się w przypadku odkurzania domów o średniej lub dużej powierzchni, w których są ciężkie meble i drewniane podłogi. Podstawą do opracowania tego narzędzia były wyniki badań, przeprowadzonych przy okazji wprowadzania na rynek nowego odkurzacza Ultrasilencer. Głośność na poziomie 68dB sprawia, że Ultrasilencer jest najcichszym odkurzaczem jaki był kiedykolwiek dostępny. Ponieważ skala decybelowa jest logarytmiczna, oznacza to, że Ultrasilencer pracuje 10 razy ciszej niż standardowe odkurzacze, które emitują 78dB(A). A dźwięk, który się niego wydobywa jest przy tym łagodniejszy i mniej drażniący. Wszystko po to by uczynić odkurzanie przyjemniejszym zajęciem.

Odkurzanie z Vivaldim

Badania przeprowadzone przez Electrolux nad wpływem różnych gatunków muzyki na samopoczucie sprzątających i jakość odkurzania, dały dość zaskakujące wyniki. Wykazały, że najlepsze efekty osiąga się dzięki muzyce klasycznej. Muzyka klasyczna obniża częstotliwość uderzeń serca, zwiększa liczbę przesunięć ssawki odkurzacza po podłodze, poprawia efektywność sprzątania i daje ogólne poczucie zadowolenia.

W badaniu uwzględniono różne gatunki muzyczne. Sprawdzano m.in. oddziaływanie muzyki klasycznej, hip-hopu, popu, rocka i jazzu. Zbadano ich wpływ na takie czynniki, jak: częstotliwość uderzeń serca u osób sprzątających, jakość odkurzania, liczbę przesunięć ssawki odkurzacza po podłodze, różnicę między szacowanym a rzeczywistym czasem odkurzania określonej powierzchni oraz ogólne samopoczucie badanych podczas testu.

Klasyka, a może hip-hop?

Badani, którzy podczas odkurzania słuchali Mozarta lub Vivaldiego, twierdzili, że czuli się lepiej i bardziej elegancko. Zdziwiło ich to, że dzięki muzyce byli bardziej zadowoleni w trakcie tej pracy. Muzyka klasyczna sprawiła również, że odkurzali powierzchnie staranniej i dokładniej. Na drugim miejscu w testach uplasował się hip-hop.

Inne style muzyczne dały równie zaskakujące efekty:

Hip-hop: sprawia, że odkurzanie wydaje się lżejsze i jest bardziej precyzyjne

Pop: ma niewielki wpływ na nastrój i jakość odkurzania, efekty nie są zadowalające

Rock: daje dużo energii i sprawia, że tętno wzrasta, zapewnia też dobre wyniki sprzątania

Jazz: sprawia, że sprzątający zaczynają się wolno poruszać, co wpływa negatywnie na efekt odkurzania

Dance: sprzątający przy muzyce dance poruszają się w szybkim tempie, ale łatwo się dekoncentrują, co sprawia, że wyniki odkurzania są najsłabsze.

Aerobik z odkurzaczem

Sprzątanie przy muzyce jest także zdrowe. To kolejny wniosek z badań przeprowadzonych przez Electrolux. Badanie wpływu muzyki na rezultaty odkurzania pozwoliło Electrolux odkryć, że muzyka zmniejsza poziom stresu towarzyszącego sprzątaniu, a jednocześnie sprawia, że odkurzający spalają więcej kalorii. Organizatorzy testów laboratoryjnych zauważyli, że osoby poddane badaniu w rezultacie intensywnego ruchu przy muzyce spalają więcej kalorii. Badani, którzy podczas odkurzania słuchali rocka, spalali odpowiednio o 126 kalorii na godzinę więcej, niż odkurzając w ciszy.

Ergonomiczna rączka odkurzacza Electrolux Ultrasilencer została zaprojektowana tak, aby sprzątanie przy pomocy odkurzacza było na prawdę przyjemne. Bardzo elastyczna ssawka pozwala wyciągać się w różnych pozycjach. Osoby, które chciałyby zwiększyć intensywność ćwiczeń podczas odkurzania, mogą podnieść odkurzacz w górę, korzystając z bocznych uchwytów.

Oczywiście, aby odczuć zdrowotny efekt, należałoby poświęcać na sprzątanie wiele godzin. Jednak „oczyszczający” wpływ odkurzacza Ultrasilencer jest widoczny od razu.

Niezakłócone słuchanie muzyki

Nowy Ultrasilencer marki Electrolux to najcichszy odkurzacz na świecie. Hałas na poziomie 68 decybeli, jaki wytwarza podczas pracy, jest porównywalny z głośnością spokojnej rozmowy. Nie zakłóci snu dziecka, ani nie utrudni korzystania z telefonu. Niezwykle cichy Ultrasilencer pozwoli też w pełni cieszyć się ulubioną muzyką podczas sprzątania. Nie trzeba w tym celu zakładać słuchawek, ani nastawiać muzyki na cały regulator. Słuchanie muzyki podczas sprzątania stało się możliwe dzięki zastosowaniu w odkurzaczu Ultrasilencer opatentowanej przez Electrolux technologii Silent Air Technology™. Jej opracowanie zajęło prawie 3 lata. Technologia ta polega na specjalnym przepływie powietrza, który podnosi efektywność odkurzacza i redukuje hałas. Dodatkowo, aby ograniczyć wibracje do minimum, Electrolux poprawił izolację i wzmocnił zawieszenie silnika. Nowy system Aeropro zastosowany w odkurzaczu pomaga efektywniej zbierać kurz i zanieczyszczenia. Jest to możliwe m.in. dzięki zaokrąglonym krawędziom szczotek i zoptymalizowaniu promienia ich skrętu. Ergonomiczna rączka ułatwia z kolei manewrowanie.

Poza niezwykle cichą pracą, wysoką skutecznością i ergonomicznością, odkurzacz Ultrasilencer wyróżnia także nowoczesne wzornictwo. Badania konsumenckie Electrolux pokazały, że prawie połowa badanych przechowuje odkurzacz na widoku. Mając to na uwadze, Electrolux dołożył wszelkich starań, aby wygląd nowego odkurzacza i oferowane kolory były jak najbardziej atrakcyjne.

