Powietrzne problemy

Ostatnie dni pokazały, że problem smogu i zanieczyszczenia powietrza dotyczy nas wszystkich, a zwłaszcza mieszkańców dużych aglomeracji i terenów przemysłowych, gdzie ostatnio normy dla stężenia pyłów są znacznie przekroczone. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zła jakość powietrza, którym oddychamy na zewnątrz jest jednym z czynników wywołujących choroby układu oddechowego.

fot. Philips

Czym oddychamy w domu?

Okazuje się jednak, że zgodnie z informacjami podawanymi przez Światową Organizację Zdrowia powietrze w naszych domach może być nawet od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Na jakość powietrza na zewnątrz nie masz niestety wpływu, możesz jednak sprawić, by powietrze w twoim otoczeniu stało się zdrowsze i uwolnić domowników od czynników, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i stanowić źródło powstawania alergii w przyszłości. Oczywiście warto postawić na sprawdzone rozwiązania i technologie takie jak te zastosowane w oczyszczaczu powietrza Philips AC3256, który nie stosuje silnych środków chemicznych i nie emituje ozonu ani szkodliwych dla zdrowia związków organicznych.

fot. Philips

Zastosowana w oczyszczaczu technologia VitaShield IPS o aerodynamicznej konstrukcji i bardzo grubym filtrze NanoProtect zwiększa ilość dostarczanego czystego powietrza oraz skutecznie filtruje zanieczyszczenia: drobne cząsteczki o wielkości zaledwie 20 nanometrów (czyli 0,000002 cm), usuwając do 99,9% cząsteczek PM2,5 oraz gazów, bakterii, wirusów, pyłków, kurzu, roztoczy i sierści znajdujących się w powietrzu, którym oddychasz w pomieszczeniu. Oczyszczacz zapewnia też sprawdzoną ochronę przed lotnymi związkami organicznymi i nieprzyjemnymi zapachami.

fot. Philips

Rzeczywista kontrola

Z oczyszczaczem AC3256 masz pewność, że powietrze w pomieszczeniu będzie zawsze czystsze i zdrowsze. Numeryczny wskaźnik liczby cząsteczek PM2,5, czyli tych, których stężenie jest obecnie w powietrzu zbyt duże oraz 4-stopniowy wskaźnik kolorów informują o jakości powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym.

Zaawansowana technologia AeraSense nawet do 8 razy zmniejsza prawdopodobieństwo błędu wskazania bezpiecznego poziomu jakości powietrza. Ponadto gdy zanieczyszczenie powietrza wzrasta do niepokojącego poziomu, AeraSense nie tylko informuje o tym, ale również automatycznie pobudza oczyszczacz do bardziej intensywnego działania, aby ten w najbardziej efektywny sposób oczyścił powietrze w pomieszczeniu.

Certyfikowana jakość

Dla bezpieczeństwa czujnik Healthy air protect natychmiast informuje o konieczności wymiany filtra. Jeśli filtr nie zostanie wymieniony w odpowiednim czasie, urządzenie przestanie działać, ponieważ filtr nie będzie skuteczny. Dzięki temu masz pewność, że oczyszczacz skutecznie filtruje zanieczyszczone powietrze. Ponadto oczyszczacz AC3256 z technologią VitaSchield IPS jest certyfikowany przez Fundację Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF), która testuje i przyznaje certyfikaty produktom i usługom przyjaznym alergikom.

fot. Philips

W salonach RTV Euro AGD i na www.euro.com.pl kupisz oczyszczacz Philips AC3256 w rekomendowanej cenie 2149,00 pln oraz oczyszczacz i nawilżacz Philips Combi 2w1 AC4080 w rekomendowanej cenie 1699,00 pln.