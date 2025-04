Laptop nie musi się już kojarzyć wyłącznie z pracą. Nowy, zjawiskowy HP Spectre 13 to unikalne połączenie przemyślanego designu z wydajnością najlepszych biznesowych maszyn i pięknym, czarno-złotym, finezyjnym wykończeniem. HP Spectre 13 to nowa ikona stylu.

Warszawa, 22 czerwca, 2016 – Podczas ekskluzywnego pokazu w DH Vitkac, Maja Sablewska oraz Ekskluzywny Menel oficjalnie zaprezentowali najnowszy majstersztyk firmy HP Inc. – komputer HP Spectre 13. Ten najcieńszy do tej pory laptop to synkretyczne połączenie świata mody, designu, przedsiębiorczości, muzyki i wielu innych.

“HP Spectre jest najcieńszym laptopem na świecie, lecz w przeciwieństwie do większości supercienkich komputerów PC dostępnych na rynku, jego wymiary nie zostały osiągnięte kosztem mocy czy funkcjonalności" – stwierdził Louis Perrin, Director, Consumer Products, Personal Systems EMEA, HP Inc. – “Łącząc piękny ekran krawędziowy, procesory Intel® Core™, system audio Bang & Olufsen oraz uwodzicielską, smukłą formę w modelu Spectre 13, projektanci HP wyznaczyli nowy standard."

● Obudowa z frezowanego aluminium, o grubości baterii AAA, zaledwie 10.4 mm

● Potężne procesory Intel® Core™ i5 oraz i7, zapewniające wyższą moc, niż procesory mobilne instalowane często w urządzeniach tej klasy

● Najwyższa jakość rozrywki dzięki ekranowi full HD o przekątnej 13.3" (33.8cm) i systemowi dźwięku od Bang & Olufsen

HP Spectre 13 – stylowa #obsesja

Laptop HP Spectre 13 wysoko podnosi poprzeczkę dla komputerów PC klasy premium. To luksusowy notebook, łączący najwyższej klasy technologię z elementami artystycznej awangardy. Najlepszym tego dowodem jest wkład gości specjalnych polskiej premiery HP Spectre 13. Maja Sablewska oraz Ekskluzywny Menel, autorytety i influencerzy w kwestii stylu, przygotowali oryginalne stylizacje pod hasłem #GenerujemyObsesję, których osią jest właśnie laptop HP Spectre 13.

Wśród codziennych, biznesowych i wieczorowych stylizacji dominowały, naturalne materiały, barwy ziemi, oraz czerń i złoto, doskonale komponujące się z elegancją samą w sobie laptopa HP Spectre 13.

HP Spectre 13 – najcieńszy laptop świata

Projektanci nowego HP Spectre ulepszyli każdy element konstrukcji z myślą o optymalnym komforcie użytkowania i maksymalnej mocy. W rezultacie powstał notebook PC klasy premium, który nie zmusza użytkowników do zrezygnowania ze stylowego wyglądu, funkcjonalności, lub efektywności.

Oto niektóre z jego atutów:

● Dolna część obudowy z włókien węglowych, pozwalająca jednocześnie na zachowanie smukłości, lekkości i trwałości przy wadze zaledwie 1,1kg.

● Miedziane akcenty obudowy o wysokim połysku, świadczące o ręcznym, jubilerskim wykończeniu oraz nowatorski, ukryty zawias, tworzący złudzenie bezzawiasowej obudowy składają się na bezkonkurencyjny wygląd i styl w jakości premium.

● Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja baterii, składająca sie z dwóch, cieńszych akumulatorów, oferuje tę samą moc, co pojedyncza bateria oraz do 9,5 godzin pracy w najcieńszym laptopie świata.

● Krawędziowy ekran Full HD IPS pokryty taflą szkła Corning® Gorilla® zapewnia najwyższą jakość obrazu podczas obróbki zdjęć, układania prezentacji, lub oglądania filmu.

● Procesory szóstej generacji Intel® Core™ i5 lub i7, szybka jak błyskawica pamięć masowa PCIe SSD o pojemności do 512GB(7) oraz do 8GB pamięci operacyjnej, zapewniają najwyższą wydajność pracy. System chłodzenia hiperbarycznego firmy Intel® utrzymuje niską temperaturę urządzenia, pomimo obecności potężnych procesorów i niewielkich wymiarów obudowy.

● Głośniki stereo od Bang & Olufsen z technologią HP Audio Boost, oferują połączenie sprzętu i oprogramowania, zapewniające użytkownikom głębię brzmienia, której szukają.

● Trzy w pełni funkcjonalne gniazda USB Type-C™, z których dwa obsługują również standard Thunderbolt™, oferując dostęp do szybkich i wielofunkcyjnych interfejsów wejścia i wyjścia.

Cena i dostępność

● HP Spectre z ekranem o przekątnej 13.3" ma trafić do sprzedaży w Polsce w czerwcu w cenie od 5,999 PLN.