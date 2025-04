Poznaj szeroki wybór przepisów na napoje kawowe, które możesz przygotować dzięki temu stylowemu, kompaktowemu urządzeniu.

Reklama

Nowy kompaktowy ekspres Saeco PicoBaristo OTC HD8927/09 zapewnia możliwość przygotowania niespotykanie szerokiego wyboru napojów kawowych, zawsze ze świeżo zmielonych ziaren. Dzięki 11 łatwym przepisom na napoje kawowe – od espresso przez latte macchiato, ristretto, do miniaturowego cappuccino – ten stylowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy umożliwia wyczarowanie napojów w stylu najlepszych baristów w wygodnym zaciszu własnej kuchni.

Stwórz swoją własną idealną filiżankę kawy

Poza pomysłami na łatwe przygotowanie szerokiej gamy kawowych napojów ekspres Saeco PicoBaristo OTC zapewnia możliwość dostosowania tworzonych napojów do gustu użytkownika i delektowania się prawdziwą włoską kawą o dowolnej porze dnia i w każdym nastroju.

Inteligentny interfejs użytkownika zawiera 12 przycisków i duży wyświetlacz, który dzięki połączeniu tekstu – dostępnego w wielu językach – i ikon zapewnia sprawną obsługę urządzenia. Ponadto funkcja podświetlania intuicyjnie prowadzi użytkownika przez możliwości wyboru różnych rodzajów kawowych specjałów, wskazując tylko te przyciski, które należy nacisnąć dla danego napoju. Umożliwia to łatwe ustawienie preferowanej mocy naparu (w pięciu możliwych wariantach), temperatury i pojemności napoju. Ekspres zapamiętuje wybraną pojemność filiżanki dzięki funkcji Memo tak, aby w przyszłości każdy przygotowywany przez użytkownika kawowy specjał był zawsze dostosowany do jego gustu, bez konieczności ponownego zmieniania ustawień urządzenia.

Poza tym każdy przygotowywany napój będzie ozdobiony warstwą mlecznej pianki, co jest możliwe dzięki wyjątkowej funkcji karafki na mleko wyposażonej w chronioną patentem technologię Latte Perfetto. Funkcja ta zapewnia dwukrotne spienianie mleka, a następnie precyzyjne układanie kremowej warstwy w szklance lub filiżance w odpowiedniej temperaturze. Natomiast funkcja Quick Clean gwarantuje dokładne czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu, za jednym naciśnięciem przycisku. Karafkę na mleko po użyciu można przechowywać w lodówce i myć w zmywarce.

Zaawansowana technologia stworzona, by umożliwiać tworzenie doskonałej kawy

Od 30 lat automatyczne ekspresy do kawy marki Saeco powstają dzięki precyzji inżynierów, wyczuciu estetycznemu designerów i fachowej wiedzy profesjonalnych baristów, co w efekcie daje możliwość przygotowywania we własnym domu kawy w prawdziwie włoskim stylu. Opracowane na podstawie cennych, wieloletnich doświadczeń, w 100% ceramiczne, chronione patentem młynki do kawy Saeco umożliwiają wydobycie pełni aromatu z ziaren kawy bez ryzyka ich przegrzania lub spalenia i niezależnie od wybranej przez użytkownika mieszanki. Dodatkowo młynek jest wyposażony

w możliwość ustawienia grubości mielenia w 10-stopniowej elastycznej skali, od drobnego mielenia na potrzeby aromatycznego espresso, po większą grubość mielonych ziaren do parzenia słabszej kawy. Zastosowanie w ekspresie podgrzewacza wody Quick Heat gwarantuje możliwość zaparzenia idealnego espresso i cappuccino w mgnieniu oka. Sekretem jest tu lekki bojler z aluminium i stali nierdzewnej, w którym woda osiąga wysoką temperaturę szybko i bezpiecznie.

Aby zapewnić użytkownikom możliwość przygotowywania możliwie jak najbardziej aromatycznej kawy na bazie świeżej wody, ekspres PicoBaristo One Touch Milk Carafe wyposażono w najnowszą innowację Saeco: chroniony patentem filtr AquaClean. Usprawnia on proces filtrowania wody dzięki dwóm rozwiązaniom: wykorzystaniu technologii wymiany jonowej i porowatego mikro filtra, który wychwytuje cząsteczki pyłu, co znacząco ogranicza osadzanie się kamienia, który mógłby negatywnie wpłynąć na działanie ekspresu. Dzięki tym wyjątkowym funkcjom filtr AquaClean (przy założeniu, że jest regularnie wymieniany) zapewnia możliwość przygotowania 5000 filiżanek kawy bez konieczności usuwania kamienia z urządzenia.

Kompaktowa konstrukcja i stylowy design

Oszczędność miejsca stała się ważnym trendem zapewniającym maksymalizację komfortu domowego zacisza. Coraz częściej użytkownicy poszukują rozwiązań, które w inteligentny i kreatywny sposób spełnią funkcję sprzętu kuchennego.

Ekspres Saeco PicoBaristo One Touch Milk Carafe stworzono z uwzględnieniem tego trendu. Jego kompaktowa konstrukcja została opracowana z niezwykłą precyzją, a elegancki przedni panel ze stali nierdzewnej sprawia, że urządzenie jest idealną propozycją dla osób preferujących styl życia, w którym można delektować się szeroką gamą kawowych specjałów przygotowanych ze świeżo zmielonych ziaren, a jednocześnie łączyć pełnię stylu, designu i wykorzystania przestrzeni.

Reklama

"Od wprowadzenia na rynek pierwszego, w pełni automatycznego ekspresu do kawy w 1985 r. Saeco z pasją łączy innowacyjną technologię i ekskluzywny styl, nieustannie poszukując nowych możliwości parzenia prawdziwej włoskiej kawy w warunkach domowych. Dla Włochów, ten autentyczny smak jest częścią ich tożsamości, a kawa elementem ich stylu życia. Oferując naszym klientom nowy ekspres PicoBaristo One Touch Milk Carafe, przedstawiamy im to, co najlepsze we Włoszech: wysokiej jakości kawę, za każdym parzeniem, według indywidualnych gustów!" mówi Iza Rogulska, Communication Manager Philips Personal Health