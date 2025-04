Dzięki możliwości prasowania w pionie i silnemu wyrzutowi pary ubrania wyprasujesz błyskawicznie. Dodatkowo możesz prasować dżinsy i jedwabne tkaniny jedne po drugich, nie zmieniając ustawień temperatury, a wszystkie Twoje ubrania, nawet te najdelikatniejsze, są zawsze bezpieczne.

Reklama

Przyjemne z pożytecznym

Łatwe i przyjemne prasowanie wcale się nie wykluczają. Ale aby prasowanie było prawdziwą chwilą relaksu, potrzebne jest Ci odpowiednie żelazko. Najlepiej by prasowało się nim wygodnie i prosto, żeby możliwe było jednoczesne wykonywanie innych czynności, jak np. oglądanie telewizji, a gdy się zagapisz, żeby nie przypaliło Twoich ubrań. I takie są właśnie generatory pary Philips z linii PerfectCare Elite.

Żelazka Philips PerfectCare Elite sprawiają, że prasowanie ubrań jest łatwiejsze i dużo bardziej przyjemniejsze, a rezultaty perfekcyjne. Generatory PerfectCare Elite wytwarzają więcej pary (do 450g/min), która wnika głęboko w tkaninę, rozprasowując nawet uporczywe zagniecenia i to za jednym pociągnięciem! Dodatkowo w prasowaniu pomaga nowa opatentowana stopa żelazka T-Ionic Glide z precyzyjnie zaprojektowanym kształtem, który powoduje równomierne rozprowadzenie pary i idealny poślizg stopy po ubraniach.

Dzięki unikatowemu, ergonomicznemu kształtowi oraz optymalnej wadze, żelazka PerfectCare Elite zapewniają wygodę prasowania. Kręgosłup i nadgarstek są zdecydowanie mniej obciążone, przez co prasowanie jest lżejsze i łatwiejsze. Z silnym wybuchem pary lekkie żelazka Elite są także idealne do prasowania w pionie. Z łatwością i bez rozkładania deski do prasowania usuniesz zagniecenia z najdelikatniejszych tkanin, sukienek, marynarek, ubrań z aplikacjami czy zasłonek.

Nowoczesne technologie

Prasowanie znacznie ułatwia również technologia OptimalTemp. Dzięki połączonemu działaniu temperatury i pary, gwarantuje ona doskonały efekt prasowania bez ryzyka przypalenia i konieczności regulacji temperatury – inteligentne żelazko samo ustawi idealną temperaturę. Dzięki temu możesz prasować dżinsy i jedwabną bluzkę jednym pociągnięciem, nie zmieniając ustawień temperatury. Nie musisz więc segregować ubrań przed prasowaniem ani czekać aż urządzenie ostygnie czy podwyższy temperaturę. Innowacyjna technologia zapewnia też 100% bezpieczeństwa dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania. Ponadto podczas prasowania nie trzeba odstawiać żelazka na podstawę - można postawić je bezpośrednio na prasowanej tkaninie lub bawełnianym pokrowcu na desce do prasowania.

Skuteczność generatorów pary PerfectCare została potwierdzona - aż 95% użytkowników jest zadowolonych ze swojego żelazka PerfectCare . Teraz produkt możesz obejrzeć także w reklamie TV.

Dodatkowo do końca roku trwa promocja: Odbierz filtr do żelazka gratis. Po zakupie żelazka z generatorem pary Philips oraz zarejestrowaniu produktu, otrzymasz filtr IronCare w prezencie. Filtr usuwa 99% kamienia z wody używanej do prasowania, a tym samym wydłuża nawet czterokrotnie żywotność żelazka. Dodatkowo zapobiega powstawaniu zabrudzeń na ubraniach i pomaga utrzymać silny wyrzut pary.

Rekomendowane ceny detaliczne żelazek PerfectCare Elite wynoszą:

GC9650/80 - 1819,00 pln

GC9642/60 - 1589,00 pln

GC9640/60 - 1589,00 pln

GC9630/20 - 1359,00 pln

GC9622/20 - 1359,00 pln

GC9620/20 - 1359,00 pln