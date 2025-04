Electronic Beats to doskonale znany polskiej i międzynarodowej publiczności projekt muzyczno-lifestylowy grupy Deutsche Telekom, do której należy T-Mobile. W ostatni poniedziałek T-Mobile ogłosił, że teraz idzie o krok dalej, oferując miłośnikom muzyki i kultury nową i wielokanałową platformę komunikacji.

W nowo otwartym serwisie electronicbeats.pl użytkownicy znajdą najnowsze informacje ze świata muzyki, ekskluzywne wywiady z artystami, recenzje premierowych wydawnictw, relacje z festiwali, artykuły, konkursy, a także internetową telewizję Electronic Beats TV, dostępną całą dobę. Ważnym elementem projektu będą także tegoroczne festiwale Audioriver, OFF i Up To Date, na których pojawią się sceny T-Mobile Electronic Beats.

W Polsce muzyka elektroniczna i taneczna to jeden z najważniejszych nurtów nieustająco obecnych w top 10 airplay chart stacji radiowych i telewizji muzycznych, a jej słuchacze to grupa najchętniej dzieląca się muzyką i doświadczeniami z nią związanymi w mediach społecznościowych. Chcemy uczestniczyć w ważnych dla nich wydarzeniach, wspólnie z nimi chcemy wyznaczać nowe trendy i tworzyć społeczność skupioną wokół dobrze pojętej kultury.

Elżbieta Wójcik z zarządu T-Mobile

Gwiazdy na Electronic Beats

Na wydarzeniu promującym nowe aktywności i partnerstwa Electronic Beats w warszawskim popularnym klubie 'Miłość' zjawili się także znani z ekranów stacji muzycznych artyści. Artur Rojek – tym razem w roli dyrektora OFF Festivalu zdradził wreszcie ambitne plany partnerstwa z Electronic Beats. Na imprezie, który odbędzie w pierwszy weekend sierpnia w Katowicach, pojawi się scena Electronic Beats, na której wystąpią gwiazdy takie jak: Gus, Hus, DJ Koze, Kiasmos czy Jaga Jazzist.

T-Mobile nawiązał też współpracę z festiwalem Audioriver, a Łukasz Napora, rzecznik festiwalu, ogłosił, że w ostatni weekend lipca na płockiej plaży i scenie Electronic Beats wystąpi legendarny artysta i producent – DJ-a Shadow. Ci, którym nie uda się uczestniczyć w letnich wydarzeniach, będą mogli obejrzeć transmisję na żywo z wybranych koncertów, wywiady z artystami i relacje – także te zakulisowe. Wszystko za pomocą serwisu www.electronicbeats.pl.

Na wydarzeniu pojawiła się piękna Patrycja Kazadi. Znana dziennikarka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna pojawiła się tam jako gość specjalny audycji Electronic Beats, która to emitowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych dla widzów 4Fun TV oraz 4Fun Fit & Dance. Pasma Electronic Beats można także słuchać w stacjach radiowych Eska i Eska TV.

Nie zabrakło także Natalii Nykiel, młodziutkiej gwiazdy i finalistki program Voice of Poland, o której zrobiło się naprawdę głośno po wydaniu singla "Bądź duży". Natalia w 'Miłości' zjawiła się w odważnej i drapieżnej stylizacji. Organizatorzy zdradzili tylko, że Natalia jako niezwykle popularna artystka wśród młodszej publiczności, będzie uczestniczyła w projekcie Electronic Beats jako ambasadorka.