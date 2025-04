Samsung Galaxy S6 Edge+ oraz Galaxy Note5 - najnowocześniejsze smartfony marki Samsung Electronic, zachwyciły świat. Dlaczego? Posiadają najlepszą technologię ekranu, najbardziej zaawansowany aparat oraz super praktyczną funkcję bezprzewodowego ładowania, a jednocześnie są niezwykle stylowe. To połączenie elegancji, piękna z technologią na najwyższym poziomie. Sprawdź, który z telefonów najlepiej pasuje do Ciebie!

Reklama

Galaxy S6 Edge+ - dla miłośników aplikacji i multimediów

Bardziej realistyczne wrażenia multimedialne w telefonie? To możliwe! Zakrzywiony ekran o przekątnej 5,7 cala Quad HD Super AMOLED pozwala uzyskać głębszy kontrast i zwiększyć widoczność szczegółów. Ten telefon wprowadzi cię w nowy wymiar multimedialnych wrażeń.

Jeżeli więc sieci społecznościowe są istotną częścią twojego życia i lubisz dzielić się fajnymi chwilami z innymi za pomocą zdjęć i wideo, to Galaxy S6 Edge+ cię zachwyci! Posiada nową krawędź aplikacji, która zapewnia prosty dostęp do ulubionych aplikacji, a także udoskonaloną krawędź kontaktów, dzięki której możesz łatwo komunikować się z wybranymi osobami. Wystarczy, że zajrzysz na krawędź ekranu - znajdziesz tam swoje uprzednio ustawione kontakty, co pozwoli ci szybko wysłać wiadomość czy nawiązać połączenie.

Galaxy Note5 – dla ceniących wielozadaniowość

Telefon wyposażony został w zestaw narzędzi użytkowych i jest dostosowany do wykonywania wielu zadań naraz. Posiada specjalną aplikację SideSync, która zapewnia przewodową oraz bezprzewodową integrację smartfona z komputerem PC, a także tabletem, ułatwiając tym samym dostęp do danych i plików na wszystkich urządzeniach.

Galaxy Note5 to w zasadzie jedyny telefon, gdzie zaznaczanie fragmentu tekstu np. z internetu jest przyjemne i łatwe. Dlaczego? Wszystko dzięki rysikowi S Pen5. Pomaga w prostej i szybkiej obsłudze menu. Bez problemu zrobisz zrzut ekranu, wykonasz słowną notatkę, zaznaczysz pożądaną frazę. Zyskujesz czas i radość z używania kilku aplikacji na raz w łatwy sposób.

Samsung Galaxy to nowoczesność

Zarówno Galaxy S6 Edge+, jak i Note5 mają imponującą moc obliczeniową i praktycznie niezrównane możliwości! Zwiększona ilość pamięci RAM – 4GB gwarantuje szybsze publikowanie treści w serwisach społecznościowych, płynną wielozadaniowość, a także korzystanie z gier, bez uciążliwych opóźnień.

Funkcja Steady Video zapewnia wysoką jakość edytowanych filmów oraz wyraźny, stabilny cyfrowo obraz mobilnego wideo. Oba smartfony posiadają również funkcję 4K Video i Live Broadcast. Możesz więc błyskawicznie, strumieniowo przesłać wideo Full HD do każdej osoby, grupy, a nawet publicznie przez YouTube, bezpośrednio z telefonu.

Zaawansowany system kamery Samsung to wysoka jakość zdjęć i filmów, a więc automatyczna technika fotograficzna High Dynamic Range (HDR), działająca w czasie rzeczywistym oraz optyczna stabilizacja obrazu Smart Optical Image Stabilization (OIS). Dwukrotne kliknięcie przycisku Start uruchamia kamerę natychmiast, bo w 0,6 sekundy!

Galaxy S6 Edge+ oraz Note5 możesz w pełni bardzo szybko naładować, zarówno ładowarką przewodową, w ciągu ok. 90 minut, jak również bezprzewodową, np. firmy Samsung, w jedyne 120 minut. Technologia ładowania bezprzewodowego jest kompatybilna praktycznie z każdą dostępną na rynku ładowarką.

Samsung Galaxy to stylowy design

Połączenie dwóch tafli szkła metalowymi krawędziami to najmodniejsze obecnie zestawienie. Telefony Samsung Galaxy prezentują się świetnie i pasują do eleganckich, stylowych dodatków.

Występują aż w czterech interesujących wersjach kolorystycznych do wyboru: szafirowa czerń (Black Sapphire), perłowa biel (White Pearl), platynowe złoto (Gold Platinum) i tytanowe srebro (Silver Titanium).

Są na tyle designerskie, że wzięły udział w sesji zdjęciowej Stevena Kleina, słynnego fotografa mody, w której gwiazdami były znane modelki: Bella Hadid i Xiao Wen Ju. Nad projektem czuwał dyrektor kreatywny V Agency – Stephen Gan.

fot. serwis prasowy Samsung

Samsung Pay - usługa płatności mobilnych

Czy można płacić telefonem? Teraz już tak! W nowym Galaxy S6 edge+ i Galaxy Note5 będzie zainstalowana fabrycznie, pierwsza na rynku, bezpieczna i łatwa w użyciu, propozycja płatności bez użycia kart – Samsung Pay.

Samsung Pay początkowo dostępny w Korei, od 28 września w Stanach Zjednoczonych, zostanie też uruchomiony w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Chinach.

Reklama

Użytkownicy po prostu przesuwają palec w górę po ekranie smartfona, skanują swoje linie papilarne i płacą. Usługa ogranicza ryzyko, związane z bezpieczeństwem kart. Jest dostępna dla większości punktów handlowych, bez względu na to jakich terminali POS używają.