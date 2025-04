Tegoroczne świąteczne porządki z nowymi odkurzaczami Philips mogą być nie tylko skuteczne dzięki zastosowanym innowacyjnym technologiom, ale także ekologiczne w myśl unijnej eko regulacji. Przekonaj się, jak wygląda świąteczne odkurzanie z odkurzaczami klasy energetycznej A.

Nowe odkurzacze Philips

Święta już tuż, tuż, a to zgodnie z tradycją oznacza generalne porządki w naszych domach. Warto więc zainwestować w odpowiedni odkurzacz, który ułatwi nie tylko świąteczne porządki. Dotychczas o wyborze danego modelu odkurzacza decydowała przede wszystkim moc ssania lub moc silnika, ale obecnie dzięki unijnym rozporządzeniom to wcale nie te parametry są najważniejsze.

Dziś na etykietach odkurzaczy znajdują się wybrane parametry odkurzacza (na każdej etykiecie ten sam zestaw parametrów), które możesz porównać na wszystkich produktach. Przede wszystkim każdy odkurzacz ma przypisaną klasę efektywności energetycznej w skali od A do G. Mówi ona o efektywności energetycznej odkurzacza - czyli nie tylko o tym, ile odkurzacz zużywa energii, ale także jak skutecznie sprząta.

Eko regulacja wprowadziła też nowy miernik określający efektywność działania odkurzacza - wskaźnik zbierania kurzu (z ang. DPU, czyli dust pick-up).

Nie musisz jednak martwić się, że nowe modele odkurzaczy są mniej skuteczne, od tych tradycyjnych z dużą mocą silnika i że świąteczne porządki zabiorą więcej czasu. O wysokiej skuteczności decyduje bowiem nie tylko moc silnika, ale także innowacyjne technologie zastosowane w odkurzaczu.

Philips, który od lat specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, stworzył nową linię odkurzaczy eco z silnikami o innowacyjnej konstrukcji, które są bardziej wydajne i potrzebują mniejszej mocy, by zapewnić efektywną siłę ssania. Specjalna technologia AirflowMax zastosowana w odkurzaczach workowych np. modelu Performer Expert FC8728 zapewnia lepszy przepływ powietrza, dzięki czemu moc ssania pozostaje zawsze na wysokim poziomie.

Funkcjonalność nasadki

Dodatkowo to, jak odkurzacz zbiera kurz jest w dużym stopniu uzależnione od kształtu i funkcjonalności nasadki, która ma bezpośredni kontakt z podłogą. Stąd nowa nasadka TriActiveMax 3w1 zastosowana w modelach Philips została zaprojektowana tak, by zbierać więcej kurzu przy niższym zużyciu energii. Standardowa nasadka do dywanów zapewnia idealne przyleganie do podłogi i wykonuje 3 czynności w jednym kroku, aby dokładnie wyczyścić podłogi: najpierw specjalnie zaprojektowana stopa delikatnie "otwiera" dywan w celu dokładnego usunięcia kurzu, następnie duży otwór z przodu wysysa duże cząsteczki, a szczotki boczne gwarantują doskonałe efekty czyszczenia wzdłuż cokołów.

Z kolei nasadka DiamondFlex to idealne narzędzie do manewrowania wokół przedmiotów i odkurzania trudno dostępnych rogów. Nasadka jest wyposażona w mechanizm obrotu o 180° i funkcję pamięci, dzięki której automatycznie powraca do pozycji początkowej.

Przydatne akcesoria

Ponadto model FC8727 jest wyposażony w kompletny zestaw akcesoriów, co z pewnością przyda się przy świątecznych porządkach: przedłużka umożliwia odkurzanie trudno dostępnych miejsc na meblach lub wysokich półkach, narzędzie 3 w 1 doskonale sprawdza się przy odkurzaniu małych i wąskich przestrzeni, szczelinówka z małą szczotką to narzędzie, którym można łatwo manewrować wokół rogów i przedmiotów, nie blokując przepływu powietrza, a długa szczotka jest idealna do czyszczenia zasłon.

Przekonaj się, jak skuteczne i innowacyjne mogą być ekologiczne odkurzacze i przetestuj w czasie świątecznych porządków odkurzacz workowy Philips FC8728 o klasie energetycznej A.

