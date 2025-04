Marka NIVONA prezentuje linię ekspresów, które sprawią, że każdy dzień będzie wypełniony wyjątkowym aromatem świeżo zmielonej i zaparzonej kawy. Kremowe espresso, cappuccino z idealnie spienionym mlekiem czy przepyszne latte macchiato - każdy wielbiciel kawy przyzna, że nic tak nie wzbogaca dnia jak filiżanka wyśmienitej kawy. Ekspresy marki NIVONA to urządzenia tworzone z pasji i chęci zaspokojenia potrzeb prawdziwych pasjonatów małej czarnej.

Nowa linia ekspresów NIVONA

Nowa linia ekspresów NIVONA usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających amatorów kawy. Połączenie szwajcarskiej precyzji z niemiecką jakością umożliwia konstruowanie doskonałych ekspresów do kawy, które, wydobywając z ziaren najwyższej jakości smak i aromat pozostają przyjazne dla każdego użytkownika. Duży, czytelny wyświetlacz tekstowo-graficzny LCD w języku polskim jest wyjątkowo prosty w obsłudze, dzięki czemu dostęp do każdej z licznych funkcji ekspresu jest intuicyjny.

Funkcja OneTouch Spumatore, pozwala na przygotowanie – za pomocą zaledwie jednego przycisku – kremowego cappuccino lub doskonałego latte macchiato. Opcja Spumatore Duo umożliwia zaparzenie dwóch takich kaw jednocześnie. Niejeden amator kawy z całą pewnością doceni też możliwość indywidualnego programowania "Przepisu na kawę". W zależności od własnych preferencji można dowolnie regulować moc aromatu oraz ilość kawy, mleka i pianki. Wszystko to sprawia, że przygotowana kawa sprosta indywidualnym upodobaniom nawet najbardziej wymagającego smakosza.

Korzystanie z ekspresu marki NIVONA uprzyjemnia wyjątkowo wygodna funkcja podświetlania filiżanek w trakcie nalewania kawy. Niezwykle przydatna okazuje się także tacka do podgrzewania filiżanek - dzięki niej od samego początku procesu parzenia kawy filiżanki są ciepłe, co dodatkowo wspomaga proces uwolnienia pełni aromatu.

Inżynierowie marki NIVONA z wyjątkową dbałością podeszli do kwestii czystości i higieny. Ekspresy wyposażone są w innowacyjne oprogramowanie, które ułatwia konserwację urządzenia. Automatyczne programy płukania, czyszczenia i odkamieniania sprawiają, że ekspres łatwo jest pielęgnować, co z kolei zapewnia jego wieloletnie funkcjonowanie. Funkcji automatycznego płukania podlega również spieniacz do mleka Spumatore. Dzięki temu mleko w naszym cappuccino ma doskonały smak, nawet po długim czasie użytkowania urządzenia.

Projektanci marki NIVONA zadbali także o środowisko naturalne. Wszystkie modele ekspresów pracują w trybie ECO, co ogranicza pobór prądu do minimum. Dzięki temu ekspresy NIVONA są przyjazne dla środowiska. Urządzenia mogą pochwalić się też wyjątkowo cichym działaniem dzięki wyciszonemu młynkowi. Ekspres wyposażony jest także w wyjmowaną jednostkę zaparzania oraz zbiornik wody o pojemności 1,8 litra.

