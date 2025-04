W swojej kuchni pewnie masz już mikser, zmywarkę i ekspres do kawy. My chciałybyśmy przedstawić ci dużo bardziej nietypowe sprzęty! Może da się bez nich żyć i nie są tak niezbędne jak lodówka, ale świetnie sprawdzą się w wielu domach.

1. Saturator do wody

Jego zadaniem jest wzbogacenie naszego życia w... bąbelki! Dzięki niemu przygotujesz samodzielnie napój gazowany. Na pewno będzie dużo zdrowszy niż ten kupiony w sklepie!

2. Maszyna do waty cukrowej

Marzenie z dzieciństwa bardzo łatwo może się spełnić. Wata cukrowa jest przecież jednym z najwspanialszych smakołyków na świecie! Maszyna do jej przygotowywania wcale nie musi być tak ogromna jak te, które widywałaś kiedyś w wesołych miasteczkach. Unowocześnione wersje są niewielkie i niezbyt drogie - podstawowy model kosztuje nawet 70-80 zł. To idealny pomysł na prezent dla małych i dużych łasuchów!

3. Prodiż

To aż nie do uwierzenia, ile osób nigdy nie słyszało o tym sprzęcie! Dobrze znają go nasze babcie i mamy - prodiż nie jest jednak wcale przestarzałym reliktem PRL-u.

To duże naczynie z pokrywką, które jest zasilane prądem. Nic nie smakuje tak pysznie, jak ciasto drożdżowe lub ziemniaki upieczone w prodiżu! Można w nim przygotować wiele potraw, a ich konsystencja będzie naprawdę niepowtarzalna.

4. Jajowar

To niedrogi, ale bardzo praktyczny gadżet. Można go kupić nawet za 40-50 zł! Jajowar służy do gotowania jajek - dzięki niemu miłośnicy jaj na miękko już nigdy nie będą zawiedzeni: żółtko na pewno nie stanie się zbyt twarde!

5. Jogurtownica

Czy przygotowywałaś kiedyś domowy jogurt? Jest naprawdę smaczny i zdrowy! To zadanie może ułatwić sprytna jogurtownica.

Utrzymuje odpowiednio wysoką temperaturę, dzięki której rozwijają się pożyteczne bakterie, odpowiedzialne za proces powstawania jogurtu. Informuje też, kiedy specjał jest już gotowy - na ogół trwa to 7-8 dni.

