Wiosna skłania nas do myślenia o metamorfozie wnętrza i zmianie wystroju mieszkania! Nie zawsze mamy ochotę (albo środki finansowe) na generalny remont, ale efekt odświeżenia możemy uzyskać za pomocą nowych dodatków.

Reklama

Tanie dodatki do mieszkania

Czasem zakup akcesoriów do wnętrz to niebagatelny wydatek. Ale nie zawsze! Wygląd pomieszczeń odmienisz również dzięki niedrogim, ale efektownym gadżetom. Niektóre z nich kupisz już za mniej niż 30 zł.

Specjalnie dla was zebrałyśmy w naszym przeglądzie 23 tanie, ale bardzo dekoracyjne dodatki do mieszkania. Nasz redakcyjny hit to zdecydowanie zwłaszcza urocza świeczka z arbuzem, poszewka w cętki i chustecznik w kwiaty. A jaki jest wasz typ?

Reklama

Zobacz inne wnętrzarskie hity:

Jak dobierać meble?

Wnętrze w stylu loftowym - 4 inspiracje

Jak zrobić tiulowe kwiaty - zrób to sama