Nawilżacz powietrza bazujący na naturalnych metodach nawilżania zminimalizuje problemy zdrowotne powodowane przez suche powietrze oraz sprawi, że w pomieszczeniu będzie się komfortowo oddychało i spało tobie i twojemu dziecku.

Reklama

Nieuniknionym efektem rozpoczęcia sezonu grzewczego jest przesuszone powietrze w mieszkaniu, które może powodować nie tylko złe samopoczucie, ale ma także wpływ na zdrowie twojej rodziny. Dlatego tym bardziej zimą warto nawilżać powietrze, a już zwłaszcza w pokoju dziecka.

Przesuszone powietrze a zdrowie

Suche powietrze w mieszkaniu może wywoływać wiele skutków ubocznych. Najłatwiej zauważyć, że przesuszone powietrze wprost "wyciąga" wodę z organizmu, powodując podrażnienie skóry, włosów, oczu i wysuszając śluzówki górnych dróg oddechowych. Może się to objawiać poprzez trudności z oddychaniem przez nos i katarem oraz zwiększoną podatnością na infekcje górnych dróg oddechowych, a także swędzącą i pieczącą skórą. U dzieci można zaobserwować też kaszelek i tarcie swędzących oczu. Suche powietrze może też pogorszyć objawy alergii czy astmy.

Jak zmierzyć poziom nawilżenia

Podejrzewasz, że masz w domu przesuszone powietrze? Aby dokładnie sprawdzić poziom wilgotności w pomieszczeniu, należy użyć higrometru. Możesz też zaopatrzyć się w urządzenie wielofunkcyjne z wbudowanym higrometrem, zegarem i termometrem. Optymalny poziom wilgotności w pomieszczeniu powinien wynosić od 40 do 60%.

Sposoby na utrzymanie prawidłowego nawilżenia

Naturalnym filtrem powietrza są rośliny, zwłaszcza takie jak paprotki, bluszcz czy fikus, które wyparowują znaczną ilość pobranej wody. W większych mieszkaniach, a już zwłaszcza w sezonie grzewczym takie rozwiązanie jest jednak zdecydowanie niewystarczające. Co jeszcze można zrobić oprócz otaczania się roślinami doniczkowymi?

nawilżacz AirWasher HU5930/10 Philips

Nasze babcie wieszały na grzejnikach mokre szmatki, które miały zwiększać poziom wilgotności. Nie jest to jednak rozwiązanie zbytnio estetyczne. Innym pomysłem jest powieszenie specjalnych kamionek wypełnionych wodą. W tym wypadku nie będzie to jednak zbyt higieniczne, gdyż w pojemnikach mogą namnażać się grzyby i pleśń, a to jest równie groźne jak przesuszone powietrze. Najlepszym sposobem jest więc zastosowanie elektrycznego nawilżacza powietrza z nowoczesnymi technologiami.

Nawilżacz powietrza AirWasher HU5930/10

W nowym nawilżaczu marki Philips zastosowano technologię NanoCloud, która nawilża powietrze, utrzymując nawilżenie na stałym, rekomendowanym poziomie od 40 do 60%. Poziom nawilżenia może być ustawiony manualnie bądź sterowany automatycznie, a odpowiednie nawilżenie zostanie dopasowane do stanu powietrza w pomieszczeniu. Co równie ważne, technologia Philips NanoCloud uzyskała certyfikat potwierdzający jej higieniczne działanie.

nawilżacz AirWasher HU5930/10 Philips

AirWasher uwalnia do powietrza 99% mniej bakterii w porównaniu z ultradźwiękowymi nawilżaczami, chroniąc długofalowo zdrowie twoje i twojej rodziny dzięki powietrzu niemal zupełnie wolnemu od patogenów i pleśni. Ponadto nawilżacz tworzy tylko niewidzialną mgiełkę wodną i nie pozostawia nieestetycznych zacieków i plam na podłodze oraz meblach. Nowy nawilżacz chroni również przed alergenami, dzięki efektywnej filtracji NanoProtect, która filtruje z powietrza do 99% bakterii i zanieczyszczeń o wielkości 20 nanometrów (czyli 0,000002 cm), takich jak kurz i inne alergeny.

Wydajność nawilżania urządzenia to aż 500 ml/h. Duży zbiornik na wodę o pojemności 4l sprawia, że nie musisz jej często dolewać. Zasięg działania nowego nawilżacza to aż do 70m2, zatem nawilżone powietrze dotrze zarówno do pokoju dzieci, jak i Twojej sypialni, zapewniając całej rodzinie spokojny sen.

Reklama

Rekomendowana cena nawilżacza AirWasher HU5930/10 wynosi 1599 pln.