Co może być lepszym technologicznym towarzyszem podczas wiosennych spacerów niż nowa para słuchawek? Przestrzenny dźwięk i aktywna redukcja szumów LG TONE Free FN7 pozwalają usłyszeć najbardziej subtelne melodie wśród głośnego gwaru i uczestniczyć w prywatnym koncercie, gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba. W drodze do pracy w metrze lub tramwaju, podczas porannego biegania w parku lub na bieżni technologia aktywnej redukcji szumów wycina z pasma przenoszenia niepotrzebne dźwięki o wysokich częstotliwościach, czyli wszystko to, co mimo woli zalewa nas i otacza na co dzień na ulicy, w kawiarni i pracy. Już nie tylko na koncercie lub w domu z audiofilskim systemem nagłośnienia, dużymi kolumnami, basem i kablami grubości powrozu można doświadczyć potężnego dźwięku, który w jednej chwili zwali z nóg każdego melomana. Zaawansowana technologia cyfrowego przetwarzania sygnałów (Digital Signal Processing) oraz Headphone Spatial Processing (HSP) brytyjskiej firmy Meridian niweluje brak przenikania się dźwięku z lewego i prawego kanału, wypełniając przestrzeń wokół słuchawek nutami czystych i mocnych dźwięków.

Unikalna konstrukcja

Słuchawki LG TONE Free FN7 można zabrać ze sobą wszędzie. Wzmocniona konstrukcja IPX4 zapewnia odporność na zmienne warunki pogodowe, zapobiegając przedostaniu się do środka pyłu, wody, śniegu, deszczu oraz potu. Duet LG i Meridian, pionierów na rynku elektroniki użytkowej i inżynierii dźwięku, rozszerzył możliwości słuchawek w zakresie odsłuchu niskich tonów i transmisji dźwięku w czasie rzeczywistym bez opóźnień, dzięki czemu można jeszcze bardziej zanurzyć się w oglądany film lub grę. Spiralna budowa żelowych wkładek skutecznie eliminuje szum i zapobiega wypadnięciu słuchawki podczas dynamicznych treningów w plenerze. Dostępne w wielu rozmiarach hipoalergiczne wkładki równomiernie rozkładają nacisk, dzięki czemu słuchawki dostosowują się do każdego kształtu ucha, zmniejszając poziom dźwięków przedostających się z zewnątrz. Wystarczy lekko dotknąć słuchawki, aby włączyć tryb ambient, który pozwali usłyszeć to, co dzieje się wokół, bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Wbudowane trzy mikrofony o wysokiej czułości zapewniają optymalną jakość głosu podczas rozmowy. Górny mikrofon wykrywa szum na zewnątrz, wewnętrzny eliminuje niechciany szum po włączeniu funkcji ANC (od ang. Active Noise Cancelling), dolny wychwytuje i wzmacnia głos użytkownika. Tryb dźwięku z otoczenia słuchawek LG TONE Free FN7 pozwala szybko wrócić do rozmowy i odzyskać kontakt z otoczeniem, kiedy wymaga tego bezpieczeństwo ruchu miejskiego.

Od świtu do nocy z LG TONE Free FN7

Słuchawki zostały wyposażone w funkcję łatwego łączenia się ze smartfonem zaraz po wyjęciu z ładującego etui. Podczas ładowania etui UVnano niszczy do 99,9% bakterii. Do zestawu dołączony jest standardowy kabel do ładowania, dodatkowo w modelu FN7 możliwe jest także ładowanie indukcyjne. Po naładowaniu bateria pozwala na 21 godzin pracy, w zależności od sposobu użytkowania do 7 godzin wytrzymują baterie w słuchawkach, plus 14 dodatkowych godzin zapewnia etui. Po 5 minutach ładowania można słuchać muzyki przez godzinę. Słuchawki FN7 zostały tak zaprojektowane, aby spędzić z nimi od świtu do nocy cały dzień, i to nie jeden.

