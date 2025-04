Poranek zaczynasz od ulubionej piosenki, w pracy słuchasz odpowiedniej playlisty, która pozwala ci się skupić, a wieczorem uwielbiasz relaksować się do spokojnych nut jazzu lub szaleńczo tańczyć do muzyki klubowej? Jeśli tak, wygląda na to, że muzyka towarzyszy ci na każdym kroku. To zrozumiałe, bo odpowiednie dźwięki potrafią wpływać na nasz układ krwionośny i oddechowy, a odpowiednio dobrane tony pomagają w skupieniu, relaksie albo pobudzeniu. By w pełni cieszyć się wpływem muzyki na nasze ciało i zmysły, warto słuchać jej w jak najlepszej jakości. Jeśli chcesz mieć ją zawsze w zasięgu uszu, warto poznać nowe słuchawki FreeBuds 4 marki Huawei.

Pierwsze słuchawki z takimi możliwościami

Marka Huawei idzie o krok dalej w personalizacji słuchawek – nie chodzi o wygląd zewnętrzny, lecz o sposób, w jaki FreeBuds 4 dopasowują się do twojego ucha. Automatyczne wykrywanie jego kształtu i dopasowanie konfiguracji redukcji szumów do potrzeb konkretnej osoby – to nowe możliwości tych bezprzewodowych słuchawek, które zmieniają doświadczenie słuchania muzyki w niezwykłą przygodę.

Co to oznacza w praktyce? Znacznie lepszą jakość dźwięku opartą o indywidualne preferencje użytkownika. Dzięki zastosowaniu Adaptive Ear-Matching (AEM), technologia wygłuszania dźwięków działa jeszcze bardziej precyzyjnie, wyciszając hałas z zewnątrz. Algorytm sztucznej inteligencji dopasowuje parametry redukcji korzystając z licznych zestawów danych, zapewniając tym samym najwyższą jakość dźwięku i komfort noszenia.

Słuchawki Huawei FreeBuds 4 wyróżniają się również ciekawym designem i wygodnym kształtem open fit, dzięki któremu nie trzeba wkładać ich bardzo głęboko do ucha. Przy takim rozwiązaniu zwykle wygłuszenie zewnętrzne nie jest zbyt skuteczne, lecz w przypadku tego modelu wszystko zostało zaplanowane tak, byś mogła cieszyć się wygodą i świetną jakością dźwięku jednocześnie.

Słuchawek możesz wygodnie używać w podróży, na spacerze, podczas jogginu czy w pracy - Huawei FreeBuds 4 obsługują łączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Słuchawki można połączyć ze smartfonem i laptopem lub smartwatchem, co umożliwia na przykład słuchanie muzyki na jednym urządzeniu i odbieranie połączeń na drugim.

Wydajna bateria pozwala na słuchanie muzyki bez przeszkód, a system szybkiego ładowania (tylko 15 minut!) gwarantuje, że będą gotowe do pracy przez kolejne 2,5 godziny.

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei