Multicooker to rewolucyjne urządzenie z 12 programami do gotowania, smażenia, pieczenia, podgrzewania, gotowania na parze, przygotowania ryżu, makaronu, a także domowego jogurtu czy też dżemów! Teraz, kupując Multicooker dostaniesz książkę kucharską z inspirującymi przepisami wraz z urządzeniem oraz masz okazję skorzystać z 60 dni satysfakcji gwarantowanej. Dodatkowo do końca czerwca możesz otrzymać drugą misę wewnętrzną do Multicookera w prezencie!

Multicooker Philips - dla zabieganych!

Multicooker to doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na braku czasu oraz na codzienne gotowanie, ale któte to nie chcą rezygnować z pełnowartościowych, domowych posiłków. Urządzenie spełnia oczekiwania tych, którzy cenią sobie wygodę - nie będziesz już potrzebować dodatkowych naczyń. Dysponujący mocą 980W Multicooker sprytnie zastąpi patelnię, garnki, ale także takie urządzenia kuchenne jak parowar, mikrofalówka czy piekarnik. Gotowanie staje się prostsze i nie absorbuje uwagi, ponieważ potrawy przygotowują się automatycznie. Sprzątanie po gotowaniu z Multicookerem jest też dużo szybsze, gdyż nie wymaga mycia góry naczyń, a wewnętrzna misa pokryta jest łatwą w czyszczeniu powłoką i można myć ją w zmywarce. Dzięki temu masz więcej czasu na inne przyjemności!

Multicooker Philips - zabierz go w plener!

Co więcej, dzięki ruchomemu uchwytowi, Multicookera można zabrać na działkę, do domku letniskowego, w rejs czy na kemping. Urządzenie idealnie nadaje się na wyprawy na majówkę i inne podróże. 22 ustawienia temperatury, 12 programów do gotowania, smażenia, podgrzewania, gotowania na parze, przygotowania ryżu czy makaronu, jak również pieczenia, a nawet przygotowania domowego jogurtu oraz owocowych przetworów pozwala niezależnie od miejsca zaskakiwać różnorodnością i smakiem przygotowywanych przez Ciebie potraw.

Multicooker Philips - z książką kucharską

Inspiracje możesz czerpać także z dołączonej do urządzenia, nowej książki z kilkudziesięcioma przepisami dostosowanymi specjalnie do Multicookera. Przygotowane we współpracy ze znanym kucharzem Piotrem Kucharskim i blogerkami kulinarnymi Zmysłowe Smaki i Kuchnia Agaty przepisy w perfekcyjny sposób pomogą sprostać kulinarnym wyzwaniom. Z pewnością Multicooker zrewolucjonizuje Twoją kuchnię, a biorąc udział w programie Satysfakcja gwarantowana, masz 60 dni, żeby się o tym przekonać. W tym czasie w przypadku niezadowolenia z jego użytkowania, istnieje możliwość zwrotu urządzenia.

Multicooker Philips - super promocja!

Dodatkowo kupując Multicooker w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, możesz otrzymać prezent o wartości 99 pln – dodatkową, trwałą misę wewnętrzną o pojemności 5 l. Druga misa zapewni wygodne gotowanie i przechowywanie dań. Rekomendowana cena detaliczna Multicookera HD3037/70 wynosi 549 PLN.