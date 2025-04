Wiosna to czas generalnych porządków. Wysprzątane mieszkanie jest ważne dla 96% kobiet (1), jednak większość pań wolałaby przeznaczyć swój wolny czas na chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, marka Mr Muscle® stworzyła gamę produktów, które znacznie ułatwią wiosenne porządki i sprawią by dom był idealnie czysty.

Sposób na czyste podłogi od Mr Muscle®

Nowy, uniwersalny płyn do mycia podłóg oraz wielu innych powierzchni w postaci Aktywnych Kapsułek ?Mr Muscle®, pomaga we właściwym dozowaniu i zapobiega nadmiernemu użyciu środka czyszczącego. Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do wiaderka, wlać 4 litry gorącej wody i poczekać aż kapsułka się rozpuści. Małe i poręczne opakowanie jest znacznie lżejsze od pozostałych produktów czyszczących dostępnych w sklepach, przez co zajmuje również niewiele miejsca w domu. Jedno opakowanie zawiera aż 12 kapsułek, które wystarczą na 12 myć. Zapach (Ocean Breeze, Spring Flowers lub Arctic Fresh) można wybrać już w sklepie, dzięki pachnącej naklejce umieszczonej na opakowaniu.

Niezawodne produkty od Mr Muscle®

Sprzątanie bywa uciążliwe. Szczególnie nielubiane przez kobiety jest usuwanie brudu z piekarnika (82%), mycie okien (47%), sprzątanie łazienki (34%) i udrażnianie rur (30%) (2). Specjalistyczne produkty ?Mr Muscle® zostały stworzone po to, aby ułatwić te czynności. Rozpylacz do czyszczenia łazienki ?o pomarańczowym zapachu błyskawicznie upora się z osadem z mydła i brudem, a także nada łazience blask. Rozpylacz do czyszczenia kuchni skutecznie usunie tłuszcz i inne zabrudzenia, pozostawiając po sobie świeży cytrynowy zapach. Oba produkty dezynfekują, zabijając 99,99% bakterii, w tym E-coli. Mr Muscle® 5 w 1 do czyszczenia okien w dwóch wariantach do wyboru (zielony na bazie octu lub niebieski na bazie amoniaku), gwarantuje krystalicznie czystą powierzchnię okien i innych szklanych powierzchni. Usuwa natrętny brud i tłuszcz, a przede wszystkim czyści do połysku bez smug. Mr Muscle® Żel do udrażniania rur upora się z zatorami już w 5 minut. Mr Muscle® Aerozol do czyszczenia piekarnika skutecznie usunie brud, bez zbędnego szorowania. Do czyszczenia płyt ceramicznych oraz indukcyjnych warto zastosować Mr Muscle® Cera-Fix, który tworzy ochronną powłokę, zapobiegającą przyleganiu brudu. O przedmioty z metali lub srebra zadbają Emulsja Mr Muscle® do czyszczenia mosiądzu i miedzi oraz Emulsja Mr Muscle® do czyszczenia srebra, nadające długotrwały blask i ochronę przed zarysowaniami.

Zawsze przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z informacjami na etykiecie.

