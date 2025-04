Magia lampionów szczęścia!

Spełniają życzenia, wprowadzają w pozytywny nastrój i dają dużo światła. Mowa o papierowych lampionach, które od dłuższego czasu są nieodłącznym elementem każdej imprezy. Niebo pełne migających punktów jest gwarancją wzrokowych doznań!

Pochodzą z... azjatyckich krajów! Na tym największym kontynencie zwyczaj puszczania lampionów trwa setki lat. Od dłuższego czasu tradycja zagościła również w Polsce. Są pewnego rodzaju atrakcją podczas różnego rodzaju imprez. Na weselu mają zagwarantować pomyślność młodej parze, na urodzinach sprawić przyjemność solenizantowi, a podczas rocznicy bycia razem – zbudować romantyczny nastrój. Unoszące się od 500 do 2000 metrów nad ziemię punkty świetlne wirują w powietrzu od 10 do 20 minut. Wiele osób na lampionach wypisuje swoje życzenia, wierząc, że kiedy dosięgną nieba, spełni się to, czego pragną. Przyświeca im zatem jeden cel - mają urzeczywistniać nasze osobiste marzenia!

A jakie są ich zalety?

gwarantują niepowtarzalny i magiczny widok

powodują uśmiech na twarzach osób je wypuszczających

są tanią atrakcją

nie powodują hałasu, nie zakłócamy zatem ciszy nocnej

nie zanieczyszczają środowiska, są produktami, które ulegają biodegradacji

Jeśli chcecie zobaczyć jaki niezapomniany efekt można uzyskać dzięki ogromnej liczbie lampionów, zobaczcie film z Nocy Kupały. Tłumy poznaniaków przybyło nad Wartę, aby wypuścić 15 tysięcy lampionów!

Noc Kupały 2012 Poznań (St. John's Night 2012)

