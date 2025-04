Święta tuż tuż, a wraz z nimi – coroczne przygotowania wigilijne, dzięki którym świąteczny czas spotkań z bliskimi pozostaje na długo w pamięci. Innowacyjne technologie marki Liebherr z linii produktów Premium pozwalają zachować smak Świąt na dłużej.

Przechowywanie świątecznej żywności

Święta nie byłyby Świętami, gdyby co roku nie towarzyszyły im specjalne potrawy – to jednak oznacza większe niż zwykle ilości jedzenia w domu, zarówno w okresie przedświątecznym, jak i tuż po. Aby wszystkie specjały zachowały swoją świeżość na dłużej, powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, gwarantujących zachowanie ich smaku, zapachu i składników odżywczych.

Marka Liebherr przedstawia innowacyjne technologie, dzięki którym świąteczne przygotowania nie będą już oznaczały gorączkowego poszukiwania dodatkowego miejsca na przechowywanie produktów, a wyrzucanie niewykorzystanego jedzenia, którego znowu było za dużo, stanie się przeszłością.

Technologia BioFresh, która utrzymuje przechowywane produkty w temperaturze bliskiej 0°C, a także zapewnia im trwałość, dostosowując się też do ich rodzaju. System BioFresh to specjalne szuflady DrySafe - o niskiej wilgotności powietrza, które stwarza idealne warunki do przechowywania mięs, ryb i produktów mlecznych.

Innowacyjne technologie Liebherr

Z kolei szuflady HydroSafe o dużej wilgotności powietrza, zostały stworzone specjalnie do przechowywania owoców i warzyw. Idealnym rozwiązaniem do przechowywania dużej ilości żywności będą zestawy Side-by-Side SBSes 7165 Premium Plus lub 7353 Premium, które posiadają funkcję BioFresh, gwarantując jednocześnie wystarczającą przestrzeń dla większej niż zazwyczaj ilości produktów spożywczych.

Model Side-by-Side SBSes 7165 Premium Plus to również doskonałe rozwiązanie dla koneserów wina – dzięki wbudowanej winiarce o dwóch oddzielnie regulowanych strefach temperatur, nawet najbardziej szlachetne trunki będą zawsze gotowe do tego, by stanowić doskonałą oprawę noworocznych spotkań w gronie przyjaciół.

Część świątecznych produktów będzie idealnie nadawała się zamrożenia, aby sięgnąć po nie jeszcze w okresie styczniowych spotkań karnawałowych. W tym celu marka Liebherr stworzyła system SuperFrost. Dzięki tej funkcji powietrze w wyjątkowo krótkim czasie schładzane jest do temperatury -32°C. Umożliwia to szybkie zamrażanie produktów spożywczych przy zachowaniu witamin i wartości odżywczych.

Pomocne przy efektywnym mrożeniu będą też wyjątkowe technologie Liebherra: NoFrost i SmartFrost. Pierwsza pozwoli zamrozić żywność poprzez obiegowe, pozbawione wilgoci powietrze tak, aby nie tworzyć zbędnego lodu. Druga rozwiąże problem nadmiernego oszraniania wnętrza zamrażarki, przez co zlokalizowanie konkretnych potraw we wnętrzu urządzenia będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Do przechowywania większej ilości żywności w ujemnych temperaturach, polecamy zamrażarkę SIGN 3566 Premium z systemami NoFrost oraz SuperFrost.

Produkty Premium to także wyjątkowy design i eleganckie wykończenie. Liebherr dba o to, aby jego sprzęty AGD cechowały się wyjątkową estetyką oraz ponadczasowym wyglądem, który nada każdej kuchni stylu i wyjątkowego charakteru. Aby wyjść naprzeciw nawet najbardziej wymagającym klientom, efektywność energetyczna sprzętów Liebherr plasuje się w klasie A++ oraz A+++.

Pomysły na prezent

Dla wielu osób zdecydowanie najprzyjemniejszą częścią Bożego Narodzenia jest moment rozdawania prezentów. Radość naszych bliskich po otwarciu podarunków jest bezcenna. Idealnym i wyjątkowo gustownym pomysłem na prezent będzie jeden ze sprzętów z linii Premium. Winiarka jest z pewnością pożądana przez każdego konesera - będzie pierwszym krokiem do stworzenia własnej kolekcji ekskluzywnych alkoholi.

Dla amatorów tego typu trunków polecamy jedną z chłodziarek WTes1672 lub WTes5872. Z kolei cygara to symbol klasy i prestiżu. Sposób, w jaki są przechowywane ma wielki wpływ na ich późniejszy smak i aromat. Humidor ZKes453 zapewni im idealne warunki do leżakowania. Wszystkie te ekskluzywne pomysły na prezenty od marki Liebherr z pewnością będą strzałem w dziesiątkę i gwarancją uśmiechu na twarzach naszych bliskich.

Materiały prasowe, Liebherr