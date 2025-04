Nowa lodówka Samsung side by side Food Showcase, ma dobrze rozplanowane wnętrze. Wierni tej marce konsumenci twierdzą, że jest w niej więcej miejsca niż w starszym, podobnym modelu. Jest ładna, po przetarciu drzwi nie widać na nich smug, bo są wykonane z eleganckiej stali szczotkowanej. Jest cicha, a wnętrze zostało tak wyposażone, aby mycie lodówki było jak najprostsze. A oto inne ważne zalety, funkcje i parametry.

Lodówka Samsung z technologią No Frost

Wciąż wiele modeli lodówek nie ma funkcji No Frost, a niektóre mają tzw. niepełny No Frost. Ten model Samsung ma pełny No Frost. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, by niwelować wilgoć, która prowadzi do powstawania szronu. Żywność w lodówce Samsung Food Showcase jest lepiej chroniona i łatwiej utrzymać wnętrze lodówki w czystości.

Rozwiązania: Metal Cooling, Precise Cooling, Twin Cooling Plus

Metal Cooling to specjalny panel, który utrzymuje stabilną temperaturę wewnątrz lodówki Samsung. Żywność pozostaje dłużej świeża i zachowuje więcej wartości odżywczych.

to specjalny panel, który utrzymuje stabilną temperaturę wewnątrz lodówki Samsung. Żywność pozostaje dłużej świeża i zachowuje więcej wartości odżywczych. Precise Cooling umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury z dokładnością do +/- 0,5 st. C. Żywność zachowa świeżość dłużej niż w standardowej lodówce.

umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury z dokładnością do +/- 0,5 st. C. Żywność zachowa świeżość dłużej niż w standardowej lodówce. Twin Cooling Plus to dwa niezależnie od siebie pracujące obiegi chłodzenia w chłodziarce i zamrażalniku. Utrzymują optymalną wilgotność i zapobiegają mieszaniu się zapachów.

Strefa Cool Select+ lub FlexZone

Umożliwia ustawienie różnych trybów w zakresie temperatur od + 2˚C do - 23˚C. Dzięki temu można dostosować najlepszą temperaturę do konkretnych produktów np. serów, wina czy ryb.

Food Showcase

Zastosowanie podwójnych drzwi pozwala na przechowywanie z przodu tych produktów, po które sięgamy najczęściej. Dzięki temu otwierając jedną parę drzwi możemy sięgać po produkty, nie wpuszczając do wnętrza lodówki zbyt wiele ciepła. Chronią wnętrze drugie drzwi.

Silnik Digital Inverter

Dzięki niemu zużycie energii w lodówce Samsung side by side Food Showcase jest o ok. 30% niższe niż w lodówkach z tradycyjnym silnikiem. Dzięki czujnikom zewnętrznym i wewnętrznym zastosowany tu kompresor automatycznie dostosowuje swoją pracę do zapotrzebowania na chłodzenie.

Inne parametry lodówki Samsung

Wymiary: Różne, w zależności od modelu, zwykle ok. 180 cm wysokości i ok. 90 cm szerokości.

Różne, w zależności od modelu, zwykle ok. 180 cm wysokości i ok. 90 cm szerokości. Pojemność chłodziarki: w granicach 400 l lub więcej, pojemność zamrażarki: ponad 200 l

w granicach 400 l lub więcej, pojemność zamrażarki: ponad 200 l Liczba agregatów: 1

1 Liczba termostatów: 2

2 Zdolność zamrażania: 12 kg/24 godziny

12 kg/24 godziny Czas utrzymania temperatury przy braku zasilania: 10 godzin

przy braku zasilania: 10 godzin Pełny NoFrost.

Dodatkowe funkcje: wakacje, automatyczna kostkarka lodu, dystrybutor wody

wakacje, automatyczna kostkarka lodu, dystrybutor wody Klasa energetyczna A++

A++ Roczne zużycie energii: ok. 389 kWh. Koszt zużytej energii: ok. 215 zł. Wydaje się dużo, ale jest do lodówka bardzo pojemna - side by side! Tak więc przy tej pojemności zużycie nie jest duże.

