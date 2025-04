90% Polaków deklaruje, że zwraca uwagę na wysokość rachunków za energię elektryczną. W badaniu, zrealizowanym przez Ipsos na zlecenie Samsung, właśnie to medium wskazało aż 90% respondentów [1]. Prezentując najnowszą technologię w lodówkach – Samsung wychodzi naprzeciw potrzebom konsumentów, którzy poprzez innowacyjne rozwiązania chcą w prosty sposób oszczędzać swoje zasoby.

Lodówka, która uczy się Twoich zachowań

Kuchnia nieraz nazywana jest sercem domu. To miejsce, w którym spędzamy najwięcej czasu – gotując, sięgając do lodówki po coś do picia czy ulubioną przekąskę. Chłodziarka, aby zachować świeżość produktów, musi pracować cały czas i być podłączona do prądu. Samsung wprowadza na rynek, przełomową technologię, dzięki której lodówka chłodzi i oszczędza energię elektryczną jednocześnie.

fot. materiały prasowe

Nowe lodówki Samsung, zostały wyposażone w moduł wi-fi, który umożliwia podłączenie aplikacji SmartThings [2]. Aby oszczędzać do 15% energii w aplikacji, jednym przyciskiem włączamy tryb AI Energy Mode.

W trybie AI Energy Mode urządzenie uczy się wzorców użytkowania, tworząc algorytm AI, który optymalizuje prędkość kompresora oraz cykl rozmrażania. Lodówka zapamiętuje, jak często otwieramy lodówkę, kiedy wkładamy nowe produkty i dostosowuje pracę tak, aby oszczędzać energię elektryczną.

Monitoruj energię w całym domu i wprowadzaj energooszczędne nawyki

W module AI Energy, poza możliwością włączenia trybu AI Energy Mode [3] możemy monitorować miesięczne, tygodniowe, dzienne, godzinowe zużycie energii wszystkich podłączonych sprzętów. Ponadto aplikacja SmartThings oblicza przewidywane opłaty i wysyła alerty, jeśli zużycie jest bliskie przekroczeniu założonego celu na dany miesiąc. Dzięki temu możemy na bieżąco monitorować, ile energii zużywamy, które urządzenie zużywa jej najwięcej i zmieniać nasze przyzwyczajenia. Jednym z nich może być zapominanie o zamykaniu lodówki, co powoduje duże straty energii. Dzięki aplikacji SmartThings – powiadomienie o otwartych drzwiach lodówki dostaniemy na nasz smartfon, smartwatch lub telewizor. Prosto, wygodnie i energooszczędnie.

fot. materiały prasowe

Nowoczesne technologie sprawiają, że nasze codzienne obowiązki są nie tylko łatwiejsze, ale również możemy w inteligentny sposób zarządzać swoimi zasobami – oszczędzając energię, czas i domowy budżet.

Lodówki Samsung. Najczęściej kupowane lodówki w Polsce [4].

[1] Badanie zrealizowane przez Ipsos na zlecenie Samsung Electronics w kwietniu 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 18-75 lat.

[2] Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 8.0 lub wyższa) i iOS (wersja 13 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account.

[3] Moduł AI Energy dotyczy wybranych urządzeń.

[4] W segmencie lodówek; na podstawie raportów międzynarodowej firmy badawczej dotyczących sprzedaży detalicznej lodówek w Polsce w okresie 01.2007-03.2023 r. oraz badania Kantar Polska z 27.11.2020 r. przeprowadzonego na zlecenie Samsung