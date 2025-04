Reklama

Co ułatwia obsługę ekspresu?

Wybierając ekspres automatyczny przede wszystkim warto dopasować go do swoich potrzeb – dokładnie wymierzyć miejsce na blacie i upewnić się, że urządzenie nie będzie kolidowało z żadnymi innymi sprzętami czy utrudniało dostępu do szafek, gniazdek elektrycznych i innych ważnych elementów.

Poza rozmiarem i samą ustawnością, warto też przyjrzeć się temu, czy dany model ma wygodny dostęp do pojemników na ziarna kawowe, wodę i mleko oraz tackę z fusami. Niektóre ekspresy automatyczne trzeba np. odsunąć, by uzupełnić lub opróżnić zbiorniki. To znacznie wpływa na komfort użytkowania. W końcu ekspres do kawy nie jest wcale lekkim urządzeniem i ciągłe przesuwanie go to nie tylko strata czasu, ale i wysiłek fizyczny. Dodatkowy atutem są przezroczyste pojemniki na płyny i kawę, które już na pierwszy rzut oka pozwalają ocenić, czy coś nie wymaga uzupełnienia.

Innymi podstawowymi cechami, na które warto zwrócić uwagę, są:

wygodny wyświetlacz – upewnij się, czy jest kolorowy, czy napisy są czytelne i nie za małe;

– upewnij się, czy jest kolorowy, czy napisy są czytelne i nie za małe; intuicyjne menu – czy menu jest w języku, który rozumiesz? Czy ma ułatwiające obsługę piktogramy? Czy funkcje są ułożone w sposób wygodny i intuicyjny oraz czy można je personalizować? Dobrze jest, gdy ma się możliwość szybkiego wyboru z menu przepisów, które sami sobie ustalimy;

– czy menu jest w języku, który rozumiesz? Czy ma ułatwiające obsługę piktogramy? Czy funkcje są ułożone w sposób wygodny i intuicyjny oraz czy można je personalizować? Dobrze jest, gdy ma się możliwość szybkiego wyboru z menu przepisów, które sami sobie ustalimy; usprawniające użytkowanie funkcje – czy ekspres sam zawiadamia o konieczności wymiany filtra? Czy wyświetlają się komunikaty o zapełnieniu pojemnika na skropliny? Czy menu pokazuje, jak krok po kroku wykonać dane czynności?

Na koniec warto upewnić się, czy instrukcja jest w języku polskim i czy marka ma np. swój kanał na YouTube’ie. Na takich kanałach często pojawiają się tutoriale, jak prawidłowo wymieniać elementy, radzić sobie z usterkami czy czyścić urządzenie.

Młynek do kawy a obsługa ekspresu

Jako laicy w temacie ekspresów do kawy, często nie mamy pojęcia, jak działają młynki w tych urządzeniach. Warto jednak wiedzieć, jakie są ich rodzaje, gdyż kiepskiej jakości młynek znacząco wpływa na jakość zaparzanego napoju, może np. sprawiać, że będzie miał nieprzyjemną goryczkę, że będzie słaby i mało aromatyczny, albo że pojawi się metaliczny posmak.

Przede wszystkim należy rozdzielić młynki na żarnowe i udarowe. Te pierwsze mielą ziarna kawy tak, jak żarna mielą zboże. Dzięki temu drobinki są mniej więcej podobnej wielkości i są zaparzane równomiernie, a co za tym idzie, wydobywany z nich smak jest pełniejszy.

W przypadku młynków udarowych kawa jest rozdrabiana za pomocą nożyków, które tną ziarna na małe kawałki. Takie „mielenie” trwa znacznie dłużej i jest zdecydowanie mniej efektywne. W efekcie bowiem drobiny mają różną wielkość, co sprawia, że trudniej oddają swój smak i aromat po zalaniu gorącą wodą.

Ponadto młynki udarowe są znacznie głośniejsze niż żarnowe, co może przeszkadzać, gdy przyrządzamy kawę wcześnie rano, przed obudzeniem się dzieci czy innych domowników.

Warto także zdawać sobie sprawę, że młynki mogą być wykonane z różnych materiałów. Na rynku dostępne są ekspresy z młynkami:

stalowymi – są mało awaryjnymi, jednak mogącymi nadawać naparowi metalicznego posmaku lub nieprzyjemnej goryczki. Takie młynki mogą się bowiem nagrzewać i powodować przypalenie ziaren, a co za tym idzie, nieprzyjemny posmak spalenizny;

– są mało awaryjnymi, jednak mogącymi nadawać naparowi metalicznego posmaku lub nieprzyjemnej goryczki. Takie młynki mogą się bowiem nagrzewać i powodować przypalenie ziaren, a co za tym idzie, nieprzyjemny posmak spalenizny; ceramicznymi – niezawodnymi pod względem zużycia i bardzo trwałymi, ich niewątpliwą zaletą jest brak nagrzewania się, co powoduje, że ziarna nie są narażane na przypalenie podczas mielenia.

Najlepszym połączeniem będzie więc młynek ceramiczny, żarnowy. Ale czy powinien on być dodatkowo regulowany? Regulacja w młynkach ekspresów automatycznych zwykle polega na przełączeniu stopnia zmielenia ziaren. Niektóre rodzaje kaw bowiem osiągają lepszy aromat przy drobniejszym stopniu zmielenia, a inne przy grubszym.

Warto także zwrócić uwagę na to, czy młynek jest odpowiednio zintegrowany z pompą wody i podgrzewaczem wody. To znaczy, czy poza skutecznym mieleniem, ekspres zapewnia odpowiednie ciśnienie (minimalne do zaparzenia espresso to 9 barów) i temperaturę wody (90-95oC). Takie zintegrowanie zapewnia np. system iAroma w ekspresach Siemens EQ.

Fot. Materiały prasowe

System mleczny - który obsługuje się najszybciej i najłatwiej?

Warto wybrać ekspres do kawy z automatycznym systemem mlecznym. Wówczas nie trzeba samodzielnie spieniać mleka i urządzenie robi wszystko za nas. Niektóre ekspresy, jak np. Siemens EQ, nawet myją i przepłukują swoje rurki po każdym parzeniu kawy mlecznej. Dzięki temu nie ma obaw, że w systemie mlecznym pozostaną jakieś psujące się resztki, na których mogłyby rozwijać się bakterie i pleśń, i które mogłyby wpływać niekorzystnie na smak napojów.

Ogólnie w sklepach dostępne są ekspresy automatyczne, które mają systemy mleczne wewnętrzne i zewnętrze. Zewnętrzne pienią mleko w oddzielnym pojemniku, nie przeprowadzając go do wnętrza ekspresu, po czym przelewają je do kubka lub filiżanki z kawą. Wewnętrzne natomiast wciągają mleko do środka urządzenia, gdzie jest ono podgrzewane i następnie pienią je przy wlewaniu do kawy.

Obydwa typy systemów mlecznych zapewniają dobrą jakość mlecznej pianki. Systemy zewnętrzne mogą jednak bardziej wychładzać mleko, ze względu na to, że jest ono w oddzielnym pojemniku. Systemy zewnętrzne trzeba też zwykle myć ręcznie lub w zmywarce, kiedy systemy wewnętrzne same przepłukują się lub przepuszczają przez rurki sprężone, gorące, dezynfekujące powietrze.

W ekspresach Siemens EQ system mleczny czyści się sam po każdej zaparzonej kawie dzięki funkcji autoMilk Clean. Jest to w pełni zautomatyzowane – silne uderzenie gorącej pary wodnej przedmuchuje dysze i utrzymuje sprzęt w higienicznej czystości oraz nie dopuszcza do powstawania uporczywych osadów z mleka. Para czyści rurki we wnętrzu systemu mlecznego, dzięki czemu nie ma szans, by odłożył się w nim trudny do usunięcia tłuszcz mleczny.

Na koniec warto powiedzieć o pobieraniu mleka przez systemy mleczne. Większość ekspresów automatycznych wymaga przystawienia kartonu do urządzenia. Jest to jednak mało estetyczne. Karton łatwo można też wywrócić i narobić sobie bałaganu. Higieniczniejszym i praktyczniejszym sposobem na przechowywanie mleka są pojemniki podczepiane pod ekspres. W ekspresach Siemens EQ montuje się je tak, że nie wystają na boki i nie przewrócą się. Jednocześnie ich przezroczyste ścianki umożliwiają łatwą kontrolę ilości płynu. Takie „karafki” można także wygodnie trzymać w lodówce, by na dłużej zachować świeżość mleka.

Fot. Materiały prasowe

Konserwacja i pielęgnacja ekspresu

O czyszczeniu systemu mlecznego powiedzieliśmy już wyżej. Warto jednak wspomnieć także o innych ważnych czynnościach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, które mogą wpływać na żywotność sprzętu i smak kawy (ekspres, który ulegnie usterkom, bo nie był odpowiednio użytkowany lub w którym zalega kamień, nigdy nie będzie zapewniał dobrej jakości naparu).

Dobrze jest wybrać taki ekspres automatyczny do kawy, który będzie miał jak najprostsze wymiany filtrów, odkamienianie, opróżnianie skroplin czy wymianę wody. W przeciwnym razie będziemy unikać takich obowiązków. Ponadto istotne jest to, czy urządzenie będzie nas samo informowało o konieczności przeprowadzenia wymiany filtra lub konserwacji. Przed zakupem warto sprawdzić instrukcje danego modelu (często dostępne są one na stronach producentów) lub tutoriale w internecie, by upewnić się, czy wszystko jest intuicyjne i wygodne.

A czy wiesz, że w ekspresach Siemens EQ pojemniki na wodę i skropliny opróżnia się np. bez konieczności odsuwania całego urządzenia? Wszystko da się wyjąć i włożyć z powrotem do modelu od jego zewnętrznej strony (od frontu urządzenia). Elementy są też lekkie i intuicyjne w ponownym umieszczaniu w ekspresie. Konieczność dolania wody jest też przewidywalna dzięki przezroczystym ściankom pojemnika.

Artykuł powstał z udziałem marki Siemens