Nudzą cię meble i dekoracje sklepowe, bo wszystkie są do siebie podobne? Kochasz majsterkować, a DIY to twoja pasja? Zobacz, jak samodzielnie przygotować śliczną lampkę pokojową. Podpowiadają Kasia Bujakiewicz z programu "Wnętrze do poprawki: domy gwiazd" i projektantka Marianka Krystev!

Reklama

DIY - lampka do pokoju

Do przygotowania potrzebujemy:

Reklama

plastikowej osłonki

plastikowego kubeczka

gipsu

sterczynek

kleju do drewna i plastiku

żarówki

kabla i wtyczki

farby w spray'u

kołków

kleju do klejenia na gorąco

Zobacz nasze video i przekonaj się, jakie to proste!