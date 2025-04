Po zimie jesteśmy szczególnie narażeni na niedobory witamin, dlatego warto pamiętać o zbilansowanej diecie. Jak przechowywać owoce, warzywa i inne produkty w lodówce, by dłużej cieszyć się ich świeżością?

Większości z nas zdarzyło się wyrzucić jedzenie. Choć dobrze wiemy, że to nieekologiczne i drogie, kupujemy na zapas, żeby nie tracić czasu w sklepach - tymczasem przechowywana żywność prędko traci smak, kolor i po prostu się psuje. Czy żeby jeść świeże i smaczne produkty, jesteśmy więc skazani na robienie codziennych zakupów? Niekoniecznie! Wszystko, co przyniesiemy do domu i chcemy zjeść w ciągu kilku dni, musimy jednak odpowiednio przechowywać, pamiętając, że każdy rodzaj produktów wymaga innych warunków do zachowania świeżości, aromatu i dobrego wyglądu.

Lodówka, która dba o świeżość produktów

W przechowywaniu może pomóc odpowiednia lodówka. Modele z serii Samsung Grand+ wyposażone są w nowoczesne technologie, które wpływają korzystnie na świeżość produktów.

Komora zero Optimal Fresh+ z precyzyjną regulacją temperatury gwarantuje, że owoce i warzywa, a także mięso, wędliny i ryby zachowają smak na dłużej niż w starszych modelach W szufladzie możemy ustawić inną temperaturę niż w całej lodówce, a dodatkowo za pomocą specjalnego separatora możemy wydzielić dwie strefy z różnymi temperaturami, np. -1 st C dla ryb i mięs oraz 1 st. C dla owoców i warzyw. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy w danej chwili.

Lodówki z nowej linii Samsung Grand+ mają pojemność aż do 385 litrów. Tak duża przestrzeń w środku urządzenia nie oznacza jednak zwiększenia gabarytów lodówki. Dzięki technologii Space Max™ rozmiar zewnętrzny pozostaje taki sam poprzez zastosowanie specjalnego systemu izolacji, które umożliwia zmniejszenie grubości ścianek. Jednym słowem, możemy robić większe zakupy na dłużej, nie martwiąc się o dodatkowe miejsce w lodówce.

Masz dużą rodzinę i potrzebujesz jeszcze więcej przestrzeni w lodówce? Na szczęście większa pojemność nie musi oznaczać kompromisów w zakresie proponowanych rozwiązań. Nowe lodówki Samsung Side by Sside wyposażono w szereg wiodących technologii, takich jak Metal Cooling, Precise Cooling czy Twin Cooling Plus, a ponadto oferują aż do 652l pojemności do przechowywania żywności i napojów. W szufladach, na półkach lodówki i w zamrażarce jest wystarczająco dużo miejsca maksymalnie dla cotygodniowych zakupów spożywczych, w tym produktów o różnych kształtach i rozmiarach. Dzięki temu o wiele łatwiej jest zorganizować wszystko porządnie i sprawnie, aby następnie móc szybko i bezproblemowo odszukać interesujące nas produkty czy składniki potraw. Twin Cooling Plus to aż 5 inteligentnych trybów pracy do wyboru, w tym tryb umożliwiający zamianę zamrażarki w chłodziarkę.To gwarancja jeszcze bardziej elastycznej przestrzeni, którą możemy dopasować do bieżących potrzeb. Sprawdź na www.lodówki.samsung.pl

Idealne do nowoczesnych wnętrz

Technologie, w które wyposażone są lodówki Samsung Grand+ sprawia, że jedzenie dłużej utrzymuje świeżość, a tym samym walory smakowe i odżywcze. Duża przestrzeń i elastyczne rozwiązania służą wygodzie użytkowników, dopasowując się zmiennych okoliczności dnia codziennego. Możemy wybierać spośród wielu modeli, które różnią się m.in. wielkością, ale i designem. Dzięki temu nie tylko pełnią doskonale swoje funkcje użytkowe, ale także wizualnie stają się integralną częścią naszych mieszkań czy domów.

Lodówki Samsung dostępne są w kilku kolorach obudowy: białym, beżowym, grafitowej stali, szczotkowanej stali nierdzewnej, a także w metalicznym grafitowym oraz czarnym malowanym. Płaskie drzwi, ukryte uchwyty, dekoracyjna rączka i subtelne wykończenia detali są prawdziwą kwintesencją minimalistycznej elegancji. Świetnie wpiszą się nowoczesną przestrzeń loftową lub dopełnią mieszkanie urządzone w stylu skandynawskim.

Zoptymalizowany pod kątem oszczędności kompresor Digital Inverter automatycznie dostosowuje swoją prędkość do zawartości lodówki. Dzięki temu urządzenie pracuje, emitując szum o głośności zaledwie 35 dB, czyli takiej, z jaką słyszymy delikatny szept. Dzięki temu lodówka może stać nawet w otwartej na salon kuchni i nie będzie nikomu przeszkadzać.

Więcej informacji na www.grandplus.samsung.pl

