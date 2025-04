Większości z nas zdarzyło się wyrzucić jedzenie. Choć dobrze wiemy, że to nieekologiczne i drogie, kupujemy na zapas, żeby nie tracić czasu w sklepach. Tymczasem przechowywana żywność prędko traci smak, kolor i po prostu się psuje. Czy żeby jeść świeże i smaczne produkty, jesteśmy więc skazani na robienie codziennych zakupów? Niekoniecznie! Wszystko, co przyniesiemy do domu i chcemy zjeść w ciągu kilku dni, musimy jednak odpowiednio przechowywać, pamiętając, że każdy rodzaj produktów wymaga innych warunków do zachowania świeżości i dobrego wyglądu.

Duża pojemność, standardowy rozmiar

Wybierając lodówkę przede wszystkim dopasowujemy ją do miejsca, gdzie będzie stała. W małych mieszkaniach może być go niewiele, więc i pojemność przestrzeni do przechowywania musimy ograniczyć. Ale czy na pewno?

Lodówki Samsung Grand+ mają standardowe wymiary zewnętrzne, ale są dużo bardziej pojemne od podobnych urządzeń innych firm. To dzięki zastosowanej technologii SpaceMax™, w której zastosowano cieńsze ścianki, a pojemność zwiększono aż do 385 litrów (przy największym modelu). Dodatkowo wewnątrz wszystkich urządzeń Grand+ zastosowano kilka ergonomicznych rozwiązań, które sprawiają, że lodówka pomieści jeszcze więcej rzeczy, a jej użytkowanie będzie bardziej komfortowe. Znajdziemy tu zupełnie nowy dyspenser oraz pojemnik na wodę. Kształt pojemnika nie ogranicza przestrzeni na drzwiach lodówki, dzięki temu na dodatkowej półce można zmieścić np. jogurty i małe słoiki. Idealnym dopełnieniem jest minimalistyczny design panelu dystrybutora. Nowa jest również półka na wino. Teraz jest wielofunkcyjna i pełna (nie tylko metalowe szczebelki). W razie potrzeby może być więc wykorzystana do ustawiania na niej różnych produktów, bez obawy, że spadną.

Świeżość w każdym zakamarku

Ale pojemność i ergonomia to nie jedyne zalety lodówek z rodziny Grand+. Przecież ich główną funkcją jest przechowywanie i zachowanie świeżości wszystkich produktów. I mamy to doskonałe, nowoczesne rozwiązania, które zadbają o to, byśmy jedli zdrowo i z przyjemnością.

Komora zero Optimal Fresh+ gwarantuje, że owoce i warzywa, a także mięso, wędliny i ryby zachowają smak na długo. Za pomocą przesuwnej podziałki i panelu zewnętrznego możemy ustawiać dwie różne wartości temperatur dla różnych części lodówki, bądź jedną temperaturę dla całego wnętrza. Wszystko zależy od tego czego potrzebujemy w danej chwili.

Idealne do nowoczesnych wnętrz

Lodówki Samsung Grand+ są bardzo ciche. Zoptymalizowany pod kątem oszczędności kompresor Digital Inverter automatycznie dostosowuje swoją prędkość do zawartości lodówki. Dzięki temu urządzenie pracuje, emitując szum o wartości zaledwie 35 dB, czyli takiej, z jaką słyszymy delikatny szept. Dzięki temu lodówka może stać nawet w otwartej na salon kuchni i nie będzie nikomu przeszkadzać.

Może być za to ozdobą nowoczesnej zabudowy i łatwo da się ją dopasować do wystroju wnętrza. Są dostępne w trzech różnych wysokościach: 185 cm, 192 cm oraz 203 cm. Możemy też wybierać między kolorami obudowy: białym, beżowym, grafitowej stali, szczotkowanej stali nierdzewnej, a także w metalicznym grafitowym oraz czarnym malowanym. Płaskie drzwi, ukryte uchwyty, dekoracyjna rączka i subtelne wykończenia detali są prawdziwą kwintesencją minimalistycznej elegancji.

Wszystkie nowe lodówek Samsung Grand+ mają dolne zamrażalniki. Porównaj, czym się różnią poszczególne modele.

