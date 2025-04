Warzywa i owoce mają to do siebie, że są najczęściej bardzo nietrwałe, wystarczy zaledwie kilka dni, by ich skórka zaczęła się marszczyć, a na jej powierzchni pojawiły się ciemne plamki. Kluczem do zachowania świeżości tych produktów jest ich odpowiednie przechowywanie – warzywa należy trzymać w wilgotnym środowisku, owoce – w bardziej suchym. Jak zapewnić im odpowiednie warunki, tak by ich nie marnować i nie wyrzucać do kosza?

Reklama

W te upalne, letnie dni, warzywa i owoce najlepiej jest trzymać w lodówce. Najlepiej, by była wyposażona specjalną przestrzeń do ich przechowywania. Lodówki z linii Amica Vit Line posiadają pojemnik Vit Control Plus, który zapewnia tym produktom idealne warunki. Dzięki temu, warzywa i owoce zachowują świeżość nawet do trzech razy dłużej. Jak to możliwe? Sekret tkwi w odpowiednim poziomie wilgotności. Możemy ją regulować za pomocą specjalnego suwaka w zależności od rodzaju przechowywanych produktów. Dodatkowo, na dnie pojemnika znajduje się specjalna taca Fresh Pad, która zapewnia swobodny przepływ powietrza. Dzięki niej, owoce i warzywa są dodatkowo zabezpieczone ponieważ nie przylegają bezpośrednio do dna. W tacy znajdują się specjalnie zaprojektowane otwory w kształcie diamentów, które powodują, że cząsteczki wody, znajdujące się na produktach swobodnie z nich spływają. Uwaga, ważne! Tacę tę bardzo łatwo możesz utrzymać w czystości – wystarczy, że wyjmiesz ją z lodówki i umyjesz pod bieżącą wodą. Możesz również włożyć ją do zmywarki – to bardzo wygodne rozwiązanie!

Jeśli uwielbiasz sezonowe warzywa i owoce nie zapominaj o ich odpowiednim przechowywaniu. Dzięki temu pozostaną dłużej świeże i zachowają swoje wartości odżywcze!