Jeśli gdzieś w kącie twojej kuchni stoi stara, sporadycznie używana do podgrzania obiadu lub zrobienia popcornu mikrofalówka, czas wymienić ją na lepszy model. Dlaczego? Ponieważ najnowocześniejsze cudeńka wyposażone są w funkcje, o których niegdyś nam się nawet nie śniło. Potrafią smażyć, grillować, piec, a nawet… pomogą ci zrobić zdrowy, domowy jogurt. Mikrofalówki Samsung wyposażone są w szereg różnych funkcji, ale zamiast czytać skomplikowane opisy i porównywać modele, możesz skorzystać z naszego, krótkiego przewodnika. Dopasuj sprzęt do swojego stylu życia oraz potrzeb i ciesz się szybkim, prostym i innowacyjnym gotowaniem.

Reklama

Jesteś wielbicielką programów kulinarnych? To będzie strzał w dziesiątkę

Z zapartym tchem śledzisz wszystkie kuchenne programy typu talent show? W wolnych chwilach przeglądasz blogi kulinarne, skąd czerpiesz inspiracje do przygotowania własnych dań? Nie boisz się eksperymentować, poznawać nowych smaków, ale jednocześnie cenisz sobie wygodę i ergonomię w kuchni? Twoje kulinarne fantazje pomoże zrealizować mikrofalówka Samsung MG23T5018CG z funkcją Crusty Plate. Pozwala uzyskać efekt, który do tej pory dawał tylko piekarnik. Specjalny talerz sprawia, że potrawy są idealnie chrupiące z wierzchu, ale równomiernie wypieczone w środku. Do czego mogłabyś wykorzystać tę funkcję? Pizza, nuggetsy, frytki a może tartaletki lub babeczki?

Mikrofalówka Samsung MC28H5015AK

Jeśli rozmarzyłaś się nad ostatnią propozycją, ucieszy cię funkcja Home Dessert, czyli automatyczne programy do deserów. Dzięki nim możesz bez problemu przygotować ciasto w filiżance, brownie czy chrupiące przekąski z ciasta francuskiego. Z nowoczesną mikrofalówką z opcją Auto Menu, nie musisz się też obawiać braku pomysłu na obiad. Dzięki zaprogramowanym przepisom nie musisz kombinować i szukać inspiracji w Internecie. Funkcja Air Fry pozwoli ci na smażenie niskotłuszczowe, ale możesz także grillować i gotować na parze, funkcję tę znajdziesz na przykład w modelu GE83X. Tak – to wszystko gwarantuje jedno, prostokątne i estetycznie wykonane urządzenie. Nie obawiaj się żmudnego czyszczenia ścian mikrofalówki i wszystkich zakamarków. Urządzenia Samsung mają ceramiczne wnętrze – czyszczenie nigdy nie było tak łatwe.

Mikrofalówka Samsung ME83M

Stawiasz na ekologię i szukasz innowacyjnych rozwiązań?

Producenci nowoczesnych urządzeń AGD wiedzą, że coraz więcej konsumentów podczas zakupów kieruje się troską o środowisko. Dlatego niektóre modele mikrofalówek Samsung zostały wyposażone w tryb eko, który pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 40 proc., gdy sprzęt pozostaje w trybie czuwania.

Jeśli bycie eko jest dla ciebie ważne, zapewne też jesteś miłośniczką nurtu zero waste i starasz się jak najwięcej produktów przygotowywać sama. Czy wiesz, że dzięki funkcji fermentowania w modelu MC28H5015AK możesz zrobić w mikrofalówce domowy jogurt, a nawet ciasto drożdżowe? Jeśli szukasz rozwiązań, które ułatwią ci prowadzenie zdrowego stylu życia, mikrofalówka z trybem Healthy Cooking, ci to ułatwi. Twoje dania nie stracą cennych składników odżywczych. Możesz pójść krok dalej i zacząć gotować na parze dzięki funkcji Healthy Steam.

Mikrofalówka Samsung GE83X

Skuteczne i szybkie podgrzewanie potraw

W ofercie Samsunga znajdziemy także prostsze wersje mikrofalówek np. modele GE83X i ME83M. Dzięki systemowi TDS, w który wyposażone są te urządzenia, rozmrażanie i podgrzewanie jedzenia jest jeszcze skuteczniejsze. Trzy punkty rozprowadzania fal ciepłego powietrza sprawiają, że nigdy już nie wyjmiesz z mikrofalówki potrawy ciepłej z zewnątrz, a zimnej w środku. Mikrofalówki z tego segmentu będą więc doskonałym wsparciem w codziennym, zabieganym życiu dla osób, którym zależy na wygodzie i funkcjonalności. Nowoczesny design cieszy oko, a ceramiczne wnętrze zapewnia łatwość czyszczenia. No i ta oszczędność prądu! Tak, tryb eko to dziś absolutny must have.

Mikrofalówka Samsung MG23T5018CG

To który model wybierasz?

Artykuł powstał z udziałem marki Samsung