Ile prądu zużywa kuchenka elektryczna, a ile płyta? Jeśli decydujesz się na zakup kuchenki elektrycznej, to wybierz model dobrany do twoich potrzeb. Pamiętaj też, aby się upewnić, czy instalacja elektryczna jest odpowiednia do takiego urządzenia. W starych blokach, gdzie nie było jeszcze wymiany starej instalacji, czasem korzystanie z tego typu kuchenki może być problemem.

Kuchenki elektryczne to potoczna nazwa wszystkich rodzajów urządzeń grzewczych. Nazywa się tak zarówno tradycyjne, przenośne kuchenki, jak i płyty grzewcze, ceramiczne oraz indukcyjne. Jednak kuchenka elektryczna to najczęściej określenie urządzenia przenośnego, które może być traktowane jako alternatywne źródło podgrzewania jedzenia (jeśli zwykła kuchenka się zepsuje) albo jako produkt podróżny.

Jeśli mówimy o potocznym określeniu, do kuchenek elektrycznych zaliczymy:

Kuchenkę turystyczną. Ta grupa obejmuje małe modele z jednym lub z dwoma polami grzewczymi. Dobry wybór np. do domku na działce. Sprawdza się też w gospodarstwie domowym singla, który mało gotuje. Przydatna także w czasie remontu mieszkania. Można ją ustawić nawet w pokoju na stole i zrobić szybki obiad. Te kuchenki elektryczne mają zwykłe płyty grzewcze lub ceramiczne. Bywają też kuchenki turystyczne indukcyjne. Ceny od 50 zł.

Tradycyjną czteropalnikową kuchenkę. To modele wolnostojące, pełnowymiarowe z piekarnikiem elektrycznym lub same płyty. Taka kuchenka może mieć zwykłe pola grzewcze lub elementy grzejne pod płytą ceramiczną. Ceny od ok. 650 zł.

Kuchenkę indukcyjną. Rzadko używa się nazwy elektryczna, a przecież jest modelem na prąd. Często można kupić samą płytę indukcyjną z czterema polami grzewczymi lub z dwoma (do małej kuchni). Są też płyty w komplecie z piekarnikiem. Ceny od ok. 1300 zł.

Rzadko używa się nazwy elektryczna, a przecież jest modelem na prąd. Często można kupić samą płytę indukcyjną z czterema polami grzewczymi lub z dwoma (do małej kuchni). Są też płyty w komplecie z piekarnikiem. Ceny od ok. 1300 zł. Płytę grzewczą. Płyty te różnią się nieco parametrami od kuchni indukcyjnych i często nie wymagają kupowania osobnych garnków dostosowanych do rodzaju płyty. Występują w wersji z czterema polami grzewczymi, ale niektóre modele umożliwiają łączenie pól i tworzenie np. jednego dużego (jeśli gotujesz zupę na dużą, rodzinną imprezę w 20-litrowym garze).

fot. Ile prądu zużywa kuchenka elektryczna/Adobe Stock, Justinb

Kuchenka elektryczna, jeśli często się na niej gotuje, ma duży wpływ na zużycie energii i na rachunki za energię elektryczną. Dlatego, kupując nową, zwracaj uwagę na moc i klasę energetyczną, oznaczoną dużą literą alfabetu. Oszczędzają prąd te zaliczane do klasy A, a jeszcze bardziej do A+, A++ i A+++.

Gotując przez ok. półtorej godziny dziennie, na dwóch polach grzewczych kuchenki elektrycznej, zużyjesz rocznie 1095–2025 kwh. To koszt ok. 600 –1200 zł. Dlatego opłaca się kupić model, którego pola grzewcze mają mniejszą moc. Takie są kuchenki indukcyjne. Koszt ich użytkowania bywa nawet o połowę niższy niż zwykłej płyty elektrycznej.

Kto szuka taniej kuchenki, powinien obejrzeć modele z tradycyjnymi polami grzewczymi. Jeśli jednak możesz pozwolić sobie na większy wydatek, wybierz płytę indukcyjną o dobrych parametrach i znacznie większej energooszczędności. W urządzeniu indukcyjnym cała wytwarzana energia trafia do potrawy, którą gotujemy.

Zalety posiadania płyty indukcyjnej:

Jest energooszczędna.

Jest elegancka i pasuje do każdej kuchni. To po prostu cienka płyta ceramiczna wbudowana w blat.

Najczęściej ma dyskretnie zaznaczone 2 pola grzejne mniejsze i dwa większe lub 2 mniejsze i jedno duże, pasujące do długiej brytfanny. W mniejszych kuchenkach pól grzejnych jest mniej.

Ilość ciepła, oddawanego do otoczenia, maleje do minimum i potrawy gotują się znacznie szybciej. Szacuje się, że czas gotowania skraca się do 30 proc. Dzięki temu zużywamy o ok. 25 proc. energii mniej.

Większość modeli ma co najmniej jedno pole grzejne z funkcją "booster", czyli przyspieszającą grzanie nawet o 50 proc. I właśnie taki model warto kupić, bo jest najbardziej ekonomiczny w użytkowaniu.

Utrzymuje jednakową temperaturę na całej powierzchni pola grzewczego.

fot. Ile prądu zużywa kuchenka indukcyjna/Adobe Stock, Africa Studio

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.11.2018.

