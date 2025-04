Wybór kubka termicznego wydaje się prostą sprawą. Jednak na rynku jest tak duży wybór tych produktów, że łatwo przeoczyć któryś ważny aspekt. Jeśli chcesz wyposażyć siebie lub obdarować kogoś bliskiego kubkiem termicznym, powinnaś wiedzieć parę rzeczy.

To praktyczny i wygodny gadżet. W chłodne dni zapewni ci gorącą kawę lub herbatę bez względu na to, gdzie jesteś i co robisz. Sprawdza się podczas podroży samochodem i na spacerze. Latem pozwala mieć przy sobie zawsze chłodny ulubiony napój.

Jak wybrać najlepszy kubek termiczny?

Czym różnią się od siebie kubki termiczne i na co warto zwrócić uwagę?

Trzymanie temperatury

To jedna z najważniejszych cech kubka termicznego. Szczelny i dobrze trzymający temperaturę ma grube ścianki zwykle wypełnione próżnią. Nie powinny się one nagrzewać ani oddawać ciepła. Dobry produkt powinien mieć wysokie parametry izolacyjne, czyli utrzymać 5 godzin ciepło, a zimno nawet dłużej.

Kształt

Idealny kubek to taki, który jest łatwy w utrzymaniu jedną ręką. Niektóre produkty mają specjalne paski antypoślizgowe. Jeśli kubek ma się nadawać do używania w aucie, musi się zmieścić do uchwytu samochodowego.

Materiał, z którego jest wykonany

Kubek może być z plastiku (najtańsze modele), aluminium albo ze stali. I właśnie ten ostatni materiał w przypadku kubków termicznych sprawdza się najlepiej. Stal nie przenosi zapachów i łatwo się myje. Za kubkiem plastikowym może przemawiać to, że jest lekki.

Rodzaj ustnika

Powinien być wygodny i dopasowany do twarzy. Do wyboru masz kubki z ustnikiem lub otwieranym wieczkiem. Warunki, w jakich będzie kubek używany, determinują, czy powinien być on z ustnikiem, czy nie. Podczas jazdy rowerem albo samochodem zdecydowanie sprawdzą się modele z ustnikiem. Przyda się też blokada zabezpieczająca przed rozlaniem i przeciekaniem. W niektórych modelach, żeby się napić, wciska się guzik, w innych przekręca pokrywkę.

Szczelność

Dobry kubek można swobodnie wrzucić do torby czy plecaka i nie martwić się, że coś nam się rozleje. Pokrywka powinna być na tyle szczelna, żeby móc bez obaw o przeciekanie ustawić go w pozycji wieczkiem do dołu.

Pojemność

Najczęściej spotykane objętości to 300 ml i 500 ml, ale są też duże - 0,7 l. Wybór jest sprawą indywidualną.

Wygląd

Na rynku dostępnych jest tyle rodzajów kubków termicznych - minimalistycznych, jednokolorowych, wielokolorowych, z nadrukami, że jest w czym wybierać. Co, kto lubi. Jedyna rada - im prostsza forma kubka, tym łatwiej utrzymać jego czystość.

