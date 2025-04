Jestem miłośniczką kawy. Nie wyobrażam sobie dnia bez filiżanki mocnego espresso i delikatnej latte z ciastkiem. Od dawna zastanawiałam się nad kupieniem własnego ekspresu, ale ze względu na zbyt duży wybór najróżniejszych modeli, nie potrafiłam zdecydować, który będzie dla mnie najlepszy. Nie sądziłam, że tak szybko, uda mi się znaleźć wymarzone urządzenie.

Reklama

Kawa dla dwojga



Moja ulubiona funkcja Ekspresu Krups EA880 to możliwość przygotowania dwóch kaw jednocześnie. Pomimo, że regularnie przeglądam oferty różnych producentów ekspresów, nigdy wcześniej nie spotkałam się z opcją przygotowania dwóch mlecznych kaw za pomocą jednego dotknięcia. Dzięki urządzeniu Krups EA880 w końcu nie musiałam tracić czasu w oczekiwani aż urządzenie spieni mleko, wleje kawę i tę samą czynność powtórzy po podstawieniu drugiego kubka. To wymarzona opcja dla par!

10 programów kawowych



Kocham eksperymentować z najróżniejszymi rodzajami tego napoju. Nie lubię jednostajności i nudy. Na początku zastanawiałam się, czy ekspres Krups EA880 faktycznie zadziwi mnie aż 10 automatycznymi programami kawowymi. Już po kilku użyciach byłam zachwycona. Duży wachlarz wyboru spowodował, że nie musiałam czuć się ograniczona i w końcu mogłam pozwolić sobie na "kawowe szaleństwo".

Prosta obsługa



Jak prawie każda kobieta, ja też nie lubię skomplikowanych urządzeń. Kiedy budzę się rano, ostatnią rzeczą, którą chciałabym robić, jest walka ze skompilowanym sprzętem. Muszę przyznać, że korzystanie z ekspresu KRUPS jest bardzo intuicyjne. Już za pomocą dotknięcia kolorowego wyświetlacza - takiego jak w smartfonie - mogłam delektować się smakiem perfekcyjnego espresso, cappuccino oraz latte. Dla mnie to prawdziwy hit!

Ale i tak największym fenomenem ekspresu KRUPS jest to, że urządzenie automatycznie się płucze i czyści. Jestem typem pedantki, a to co zaprezentował ekspres KRUPS po prostu mnie zachwyciło!

Funkcje zapamiętywania

Dodatkową opcją, która również wywołała u mnie pozytywne emocje, była funkcja "Ulubione" oraz możliwość zapamiętywania indywidualnych ustawień preferowanych napojów. Nie do końca wierzyłam, że ekspres jest w stanie cokolwiek zapamiętać! Jak się jednak okazuje, ekspres Krups świetnie sobie z tym radzi.

Nowoczesność i styl



Mój wymarzony ekspres powinien zachwycać nie tylko smakiem kawy, ale i stylowym wyglądem. Czarno – srebrna obudowa ekspresu Krups EA880 szczególnie przypadła mi do gustu. Przecież prosty i nowoczesny wygląd sprawdzi się prawie w każdej kuchni.



Gorąco polecam!