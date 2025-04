Jestem miłośniczką kawy. Nie wyobrażam sobie dnia bez filiżanki mocnego espresso i delikatnej latte z ciastkiem. Nie sądziłam, że tak szybko, uda mi się znaleźć wymarzony ekspres. Oto 10 cech, dzięki którym pokochałam urządzenie KRUPS EA880 od pierwszego wejrzenia, a właściwie ...od pierwszej filiżanki.

Polki.pl testują ekspres KRUPS EA880

Jeśli chodzi o kawę jestem bardzo wybredna. To dlatego z zaciekawieniem zabrałam się za test urządzenia KRUPS EA880 i muszę przyznać, że zrobił na mnie wrażenie. Ma wiele zalet, że aż trudno je wszystkie wymienić. Dlatego wybrałam 10 funkcji, które są moimi faworytami:

1. Kawa dla dwojga - ekspres jednocześnie przygotowuje dwie mleczne kawy za pomocą jednego dotknięcia. W końcu nie musiałam tracić czasu! Mogłam go poświęcić na rozmowy z koleżanką albo chłopakiem.

2. Aż 10 programów kawowych - to mój hit! Wystarczyło jedno dotknięcie ekranu i mogłam mieć zarówno mocne espresso, jak i delikatne latte, czy inny napój. W końcu mogłam pozwolić sobie na "kawowe szaleństwo".

3. Thermoblock połączony z systemem grzewczym – kawa osiąga idealną temperaturę już przy pierwszej filiżance. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, która łączy kompaktowy Thermoblock z systemem grzewczym.

4. Tamping o mocy 30kg - ta funkcja zapewnia idealne ubicie kawy, co wpływa na fantastyczny, intensywny aromat espresso. KRUPS ma 5 razy większą siłę ubicia niż inne ekspresy na rynku. Tak idealny i intensywny smak kawy w zaciszu domowym sprawił, że przestałam chodzić

do kawiarni.

5. Dodatkowa jedwabista pianka - to idealna funkcja dla miłośników latte macchiato albo cappucino. Przyznam, że nigdy w żadnej kawiarni, nie dostałam kawy z taką paniką, jaką zafundował mi ekspres KRUPS.

6. Funkcja zapamiętywania - urządzenie zapamiętuje też ulubione napoje. Dzięki temu mogłam zapisać w pamięci ekspresu moje ukochane kawy, a nawet te, które preferują moi najbliżsi.

7. Niezwykle czysty - urządzenie automatycznie się płucze i czyści. Jestem typem pedantki i chcę, by moja kuchnia lśniła. KRUPS EA 880 mi to umożliwił, a ja w końcu nie musiałam tracić czasu na pracochłonne mycie elementów ekspresu.

8. Prosty w obsłudze - za pomocą dotknięcia kolorowego wyświetlacza - takiego jak w smartfonie - mogłam delektować się smakiem perfekcyjnej kawy. To wielkie ułatwienie szczególnie dla osób, które omijają skomplikowane urządzenia.

9. Nowoczesny wygląd - ekspres jest nowoczesny i bardzo intuicyjny. Zachwyci nie tylko miłośnika nowinek technicznych, ale i każdą aktywną bizneswoman.

10. Stylowy design - ciemna obudowa pasuje do wystroju każdej kuchni. Świetnie się prezentuje i przyciąga uwagę, że aż chce się go wypróbować.

Ekspres KRUPS EA880 to prawdziwy strzał w 10!

Gorąco (i aromatycznie) polecam!