Koniec ze splątanymi kablami. Już niedługo będzie jedna ładowarka do kilku urządzeń

Jedna ładowarka do kilku urządzeń? Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zgodnie z którym wymienione urządzenia mają być skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było ich ładowanie za pośrednictwem gniazda USB- C. Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę.