Nowe przepisy mają na celu ułatwienie naprawy sprzętu elektronicznego.

Zgodnie z nowymi przepisami wytwórcy niektórych produktów, takich jak lodówki, zmywarki, pralki czy smartfony będą zobowiązani do oferowania konsumentom usługi naprawy w rozsądnej cenie (lista sprzętów będzie jeszcze poszerzana).

Oznacza to, że konsumenci będą mogli naprawić swój sprzęt nawet, gdy minął termin gwarancji.

Przepisy przewidują dla konsumentów również prawo do przedłużenia gwarancji o rok, jeśli zdecydują się na naprawę wadliwego produktu zamiast wymiany przez sprzedawcę.

Informacja o prawie do naprawy ma być łatwo dostępna i zrozumiała dla konsumenta.

Celem nowych przepisów jest zmniejszenie ilości elektrośmieci.

Dzięki Zielonemu Ładowi postanowiliśmy uczynić Europę pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na świecie. Nowe przepisy sprawią, że naprawy staną się rzeczywistością, i to nie tylko w czasie obowiązywania gwarancji na produkty

- skomentował komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders, cytowany przez PAP.

Jak dodał, dyrektywa przyczyni się również do rozwoju całego ekosystemu: napraw, ponownego wykorzystywania produktów i ich recyklingu.

Nowa dyrektywa obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają teraz 2 lata na wdrożenie przepisów do prawa krajowego.

Nowa dyrektywa to rewolucyjna zmiana – dotychczas wielu producentów projektowało urządzenia w taki sposób, by nie nadawały się one do naprawy – np. miały wbudowane baterie, co uniemożliwiało ich naprawę.

Tak zwane planowe postarzanie produktu to proceder znany od lat. Strategia ta ma na celu projektowanie towarów, aby miały ograniczony czas użytecznego życia, a po określonym czasie stawały się niesprawne i nieopłacalne w naprawie. Przedsiębiorstwa zwykle nie przyznają się do stosowania tej taktyki.

