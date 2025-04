Poprzez nową ofertę Magenta 1, T‑Mobile ułatwi klientom korzystanie z różnych kombinacji usług i możliwość opłacania wszystkiego w jednym rachunku! Co więcej, zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw przygotowany został pakiet usług dodatkowych, które można swobodnie dołączać do wybranej oferty.

Reklama

Jak wygląda oferta T-Mobile z możliwością indywidualnego doboru usług?

T‑Mobile przygotował dla klientów proste i czytelne pakiety usług. Użytkownik może dobrać sobie dwa lub trzy elementy, które będą składały się na jego pakiet: abonament komórkowy, internet światłowodowy lub mobilny internet domowy oraz usługi rozrywki. Pakiety w ramach oferty Magenta 1 klienci mogą rozszerzyć o dekoder, smartfon, większy pakiet Netflix lub wyższą prędkość internetu światłowodowego. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z pakietów S, M i L zostały zawarte na infografice:

Magenta 1 BIZNES - oferta dla firm od T-Mobile

W trosce o klientów biznesowych, T‑Mobile przygotował również kompleksowe pakiety usług dla przedsiębiorstw – Magenta 1 BIZNES. Firmy będą mogły skorzystać z najwyższej jakości nielimitowanego dostępu do sieci bez względu na czas i miejsce prowadzenia działalności: w biurze, dzięki możliwości skorzystania z dostępu światłowodowego, a także poza nim, dzięki internetowi mobilnemu.

Co więcej, w ramach Magenta 1 BIZNES klienci otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do szeregu pakietów usług biznesowych: oprogramowania biurowego Office 365, gwarantującego skuteczną ochronę smartfonów i tabletów Norton Security Online, a także usługę Zdalnego IT Serwisu, w ramach którego eksperci T‑Mobile udzielą pomocy informatycznej online nawet przez 18 miesięcy! W połączeniu z dostępnymi już w ofertach T‑Mobile dla firm pakietami księgowości online czy systemu rezerwacji oznacza to, że dzięki jednej wizycie w salonie T‑Mobile przedsiębiorca otrzymuje dostęp do pełnego portfolio usług niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu.

Nowe oblicze rozrywki

T‑Mobile jest pierwszym operatorem w Polsce, który posiada w swoich pakietach usługę Netflix, zapewniając klientom korzystanie z doskonałej rozrywki bez konieczności ponoszenia oddzielnych opłat. Co to oznacza? Twoje ulubione filmy i seriale na żądanie będą wliczone w rachunek za telefon i internet, a Ty będziesz mogła cieszyć się nimi bez konieczności przedłużania subskrypcji.

(...) Widzimy wyraźnie, że klienci nie chcą już mozolnie przewijać setek kanałów z treściami, które często są dla nich po prostu nieistotne. Klienci chcą oglądać najlepsze treści, dostosowane do ich potrzeb, kiedy tylko mają na to ochotę (...) T‑Mobile dzięki strategicznym współpracom z firmami takimi jak Netflix, wprowadza ofertę w pełni odpowiadająca na potrzeby polskich, nowoczesnych klientów – powiedział podczas konferencji T-Mobile Frederic Perron, Członek Zarządu ds. rynku prywatnego w T‑Mobile Polska.

Stwórz indywidualny pakiet od T-Mobile - sprawdź usługi dodatkowe

Klienci T-Mobile mogą teraz zdecydować się na wiele pakietów tematycznych największego polskiego serwisu rozrywki internetowej IPLA z kanałami linearnymi, sportem na żywo, serialami i filmami, treściami dla dzieci, informacjami i rozrywką.

Jeden operator - wiele możliwości

Dla tych klientów, którzy zdecydują się na pakiet obejmujący usługi mobilne, światłowodowe i rozrywki, T‑Mobile przygotował vouchery zniżkowe w wysokości 1000 zł na zakup dowolnego telewizora Samsung!

Dodatkowo, dla wszystkich, którzy oczekują wyjątkowych wrażeń, w pakiecie Magenta 1 z rozrywką T-Mobile oferuje dekoder KAON KSTB6077, który gwarantuje najwyższą jakość obrazu i dźwięku, a także umożliwia bezpośredni i wygodny dostęp do seriali, filmów, dokumentów, programów dla dzieci i innych materiałów z biblioteki Netflix za pomocą specjalnego przycisku na pilocie.

Dekoder pozwala również na korzystanie z kanałów na żywo, sportu, rozrywki, informacji oraz filmów i seriali z serwisu IPLA, bezpłatnych kanałów telewizji cyfrowej oraz aplikacji i gier. Co więcej, z myślą o wymagających użytkownikach, dostępne jest w nim też wyszukiwanie głosowe Google oraz wbudowany system Chromecast, umożliwiający sterowanie i przesyłanie ulubionych treści na duży ekran za pomocą telefonu lub tabletu.

Wszystkie usługi dla domu w jednym pakiecie? Tak, to możliwe!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem operatora sieci T-Mobile.