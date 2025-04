Multitasking i wielozadaniowość to pożądane cechy, których wymagamy nie tylko od siebie, ale i od urządzeń nas otaczających. Chcemy, by domowe sprzęty dotrzymywały nam kroku i nadążały za naszymi pasjami.

Doskonale rozumie to marka KIVI - ukraiński producent telewizorów, który obecnie działa w ponad 10 europejskich krajach. Smart TV KIVI zastąpi kino domowe, konsolę do gier, "trenera personalnego" i rozwinie nowe umiejętności twoich dzieci. Sprawdź szczegóły.

Telewizory KIVI Smart TV



Zachwycają doskonałymi parametrami oraz eleganckim wyglądem. Stylowe i minimalistyczne boczne ramy (2,6 mm) w połączeniu z doskonałą jakością obrazu i dźwięku sprawiają, że urządzenia świetnie sprawdzą się niemal w każdym wnętrzu. Projektanci marki zadbali też o zwolenników prostych rozwiązań, dając im możliwość wyboru telewizora bezramowego (o przekątnej ekranu od 32” do 65”).

Najważniejszą cechą KIVI Smart TV jest wielozadaniowość i dopasowanie się do wysokich wymagań niemal każdego użytkownika.

Telewizor dla miłośników kina



Oglądasz filmy i serialne na Netflixie, a może na innej platformie? Zależy ci na najwyższej jakości obrazu i dźwięku? Teraz możesz cieszyć się niemal kinowymi doznaniami we własnym domu. Wystarczy odpowiedni telewizor, wciągający film, dobre towarzystwo i przekąski.

Marka KIVI wspólnie z japońską firmą JVCKenwood stworzyła zintegrowany system akustyczny, który zapewnia fenomenalne wrażenia dźwiękowe. A obraz? Z pewnością zachwyci doskonałymi kolorami. Wszystko to za sprawą nowych technologii poprawy jakości obrazu: HDR, MEMC i Max Vivid. Co więcej, telewizory KIVI Smart TV posiadają funkcję Super Contrast Control, która automatycznie reguluje poziom kontrastu. Tobie nie pozostaje nic innego, jak odpocząć i skupić się na seansie.

Coś dla fanów gier



Ty, twój partner lub dzieci lubicie gry? To świetna forma rozrywki i nauki. Teraz nie potrzebujecie konsoli, bo wystarczy wam odpowiedni telewizor. Taki, który doskonale odda kolory, dźwięk i ruch postaci. Ale to nie koniec. KIVI Smart TV posiada dostęp do Boosteroid - platformy do gier w chmurze. Znajdziesz tam mnóstwo najnowszych gier dopasowanych do wieku i do twoich zainteresowań. Co więcej, dzięki Boosteroid możesz uruchomić gry o skomplikowanej grafice, które zwykle wymagają dużo zasobów. Wystarczy podłączyć joystick lub (jeśli go nie masz) smartfon.

Domowy trener personalny? Proszę bardzo

Chcesz zacząć ćwiczyć, ale nie do końca masz czas? A może niekoniecznie chcesz chodzić na siłownię, za to chętnie zrobiłabyś kilka nieskomplikowanych treningów w domu? Brakuje ci motywacji? Telewizory KIVI z pewnością pomogą. Jak? Te urządzenia mogą z powodzeniem pomóc ci zadbać o doskonałą formę. Wszystko za sprawą dostępu do różnych planów treningowych i sportowych aktywności. Wystarczy odrobina systematyczności oraz wytrwałości.

Bajki (nie tylko) dla dzieci

Maluchy uwielbiają animowane opowieści, baśnie i wesołe piosenki. Teraz możecie mieć do nich niemal nieograniczony dostęp. KIVI Smart TV daje dostęp do dwóch platform z bajkami oraz programami edukacyjnymi dla najmłodszych. Wystarczy wybrać tylko odpowiednie tytuły (najlepiej dopasowane do wieku i zainteresowań dziecka). Pierwsza platforma - Da Vinci Kids pozwala na darmowy dostęp przez 12 miesięcy. Druga SWEET.TV jest całkowicie za darmo przez 3 miesiące. Twoje dzieci z pewnością będą zachwycone. Gwarantujemy - ty też znajdziesz tam coś dla siebie!

Teraz nie musisz kupować kilku urządzeń, by zadowolić wszystkich użytkowników. Wystarczy jeden telewizor, który dopasuje się do rosnących wymagań i potrzeb.