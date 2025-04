Reklama

Szukasz telewizora do pokoju dziecka? Potrzebujesz urządzenia ze sporym ekranem, który zapewni doskonałą jakość obrazu. Zależy ci też na sprzęcie z najlepszą klasą dźwięku, który przy okazji będzie pasował do pokoju malucha i podkreśli jego charakter? A co byś powiedziała na telewizor z klocków?

Europejska marka KIVI prezentuje przełomowy produkt na rynku Smart TV — KIVI KidsTV. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o dzieciach. Wypełnia pewnego rodzaju lukę na rynku - jak się okazuje, do tej pory producenci telewizorów pomijali grupę najmłodszych odbiorców. Czym wyróżniają się telewizory KIVI KidsTV?



Indywidualizm

Marka KIVI wie, że dzieci chcą być autonomiczne i lubią wyróżniać się spośród innych. To dlatego rama KIVI KidsTV składa się z klocków, które dowolnie można rozbudować, dodając kolejne elementy. Wszystko zależy od was, waszej wyobraźni i gustu. To prawdziwa gwarancja kreatywności oraz możliwość zmiany aranżacji pokoju dziecka w zależności od waszych pomysłów, pory roku, nastroju czy innych czynników. Możecie zmieniać wygląd ramy urządzenia, poprzez wspólną zabawę klockami. Takiego telewizora jeszcze nie było!

Duży ekran

Jakość Full HD w połączeniu z naprawdę imponującym ekranem sprawią, że oglądanie kreskówek lub programów edukacyjnych będzie jeszcze większą przyjemnością. Co więcej, 32-calowy ekran Full HD KIVI KidsTV chroniony jest przez szkło hartowane odporne na zarysowania lub niespodziewane zdarzenia: rzuconą zabawkę, książkę, czy kopniętą piłkę. Z pewnością docenią to rodzice, którzy wiedzą, jak beztroska bywa dziecięca zabawa.

Bezpieczeństwo

Zastanawiasz się, czy to dobry pomysł, by twój maluch miał w pokoju własny telewizor? Obawiasz się, że trafi na niewłaściwy program? KIVI KidsTV oferuje treści dopasowane do wieku. Możesz więc być pewna, że masz wpływ na to, co wyświetli się na monitorze dziecka. Dodatkowo telewizor wyposażono w funkcje zabezpieczające, takie jak wzmocnione szkło i solidny system montażu odporny na energiczną zabawę. Żeby zminimalizować szkodliwe efekty działania niebieskiego światła, KIVI KidsTV jest wyposażony w specjalną technologię Low Blue Light, chroniąc tym samym wzrok.

Nowoczesne technologie

Urządzenia dla dzieci od marki KIVI zapewniają doskonałej jakości dźwięk oraz obraz. Śmiało możesz też zamienić swój telewizor na lampkę nocną, która działa, nawet gdy telewizor jest wyłączony. KidsTV posiada też pilot zdalnego sterowania.Poziom jasności jest regulowany, a samo urządzenie działa w oparciu o niezawodny system Android TV11.

Jeśli szukacie niecodziennego telewizora do pokoju dziecka, to z pewnością KIVI KidsTV sprawdzi się idealnie i da pole do popisu kreatywności, podkreślając charakter i indywidualizm. KIVI KidsTV pojawi się w czwartym kwartale 2023 roku. My już nie możemy się doczekać.