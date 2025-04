Czy kawa powoduje trądzik?



Reklama

Najczęstszym powodem występowania trądziku u osób dorosłych są problemy hormonalne, głównie zaburzona gospodarka androgenów – hormonów płciowych takich jak testosteron, dihydrotestosteron, androstenediol oraz estrogeny. Pojawianie się wykwitów nasila wszystko, co dodatkowo wpływa na rozregulowywanie się wydzielania tych hormonów. Czy kawa należy do tych substancji? Nieszczególnie. Istnieją wprawdzie badania dotyczące wzrost poziomu estrogenów u kobiet pijących powyżej dwóch filiżanek espresso dziennie. Jednak ich najnowsze wyniki prezentowane przez naukowców (opublikowane przez American Journal of Clinical Nutrition1 ) wskazują, że napar z ziaren kawowca wpływa w ten sposób prawie wyłącznie na organizmy Azjatek, a nie Europejek czy kobiet ciemnoskórych. Nic też nie wskazuje też na to, że kawa mogłaby stymulować lub osłabiać produkcję testosteronu, dihydrosterony czy andrestenediolu.

Sama kofeina – substancja pobudzająca zawarta w kawie, może oczywiście powodować zwiększone pocenie się organizmu (które może wiązać się zapychaniem porów skóry). Stymuluje bowiem układ nerwowy, zwiększa ilość uderzeń krwi i podnosi ciśnienie. Aktywuje więc tym samy gruczoły potowe do wzmożonej pracy, jak przy wysiłku fizycznym. Z tego względu nie zaleca się picia kawy osobom, które już cierpią na nadpotliwość i wydzielają dużo sebum na twarzy.

Osobom z cerą trądzikową odradza się również picie zbyt mocnej kawy za jednym zamachem (np. potrójnego espresso) i przekraczanie bezpiecznej codziennej dawki kofeiny, która liczy 400 mg. Zawsze można sięgnąć też po kawy bezkofeinowe – niekoniecznie muszą to być napoje zbożowe. Mogą to być kawy dekofeinizowane (czyli pochodzące z ziaren kawowca, pozbawione kofeiny w procesie produkcyjnym).

Naukowcy są też zgodni co do tego, że rodzaj pitej przez nas kawy może wpływać na trądzik. Dlaczego? To kwestia dodatków. Jeśli rezygnujemy z czarnej kawy na rzecz kawy z syropami smakowymi, bitą śmietaną, mlekiem i innymi „polepszaczami smaku” możemy spodziewać się zwiększenia stanów zapalnych.



Kawa z mlekiem lub śmietanką a trądzik

Kawy takie jak latte, cappuccino, mocha czy frappe tradycyjnie zawierają tłuste mleko krowie (bariści zalecają mleko 3,2%). Wiele osób dodaje do napojów kawowych również słodką śmietankę 30% lub bitą śmietanę. Taka ilość tłuszczy zwierzęcych nie jest jednak korzystna dla skóry trądzikowej. Badania nad przebiegiem procesu metabolicznego człowieka pokazują, że:

produkty mleczne wpływają na nasilenie się produkcji łoju – co sprzyja przetłuszczaniu się cery, zapychaniu się porów skóry i tworzeniu wykwitów;

– co sprzyja przetłuszczaniu się cery, zapychaniu się porów skóry i tworzeniu wykwitów; mleko i jego pochodne zwiększją poziom insuliny w organizmie – jej podwyższony poziom również wpływa na pobudzenie produkcji sebum oraz na zwiększenie syntezy androgenów.

Nabiał pochodzenia krowiego może wzmagać trądzik również u osób z nietolerancją laktozy. Picie mleka przy zaburzeniach przyswajania laktozy powoduje nasilanie się stanów zapalnych skóry. Szacuje się, że blisko 70% dorosłych na świecie może w pewnym stopniu wykazywać nietolerancję tego składnika mleka. W Polsce dolegliwość może dotyczyć ok. 25-20% dorosłej populacji2. U niektórych ludzi skutki niepoprawnego trawienia laktozy są na tyle małe, że nie wiedzą oni nawet, iż mają zaburzenia jej przyswajania.

Słodzone kawy i syropy smakowe a trądzik

Dla osób cierpiących na trądzik istotny jest indeks glikemiczny (IG) spożywanych produktów, a cukier znacząco go podnosi. Im wyższy indeks glikemiczny, tym wyższe skoki produkcji insuliny. Wysoki poziom insuliny pobudza produkcję łoju przez skórę (co nasila zatykanie porów i świecenie się twarzy) oraz zwiększa produkcję hormonów płciowych, które zwiększają występowanie zmian skórnych. Dlatego też odradza się dodawanie do kawy nie tylko cukru, ale również syropów smakowych na jego bazie.

Syropy smakowe mogą szkodzi cerze nawet bardziej niż zwykły biały cukier. Zawierają bowiem dodatki takie jak sztuczne barwniki i substancje zapachowe. Mają one dodatkowo zwiększać wizualną i smakową atrakcyjność napoju. Mogą jednak uczulać niektóre osoby, tym samym nasilając obecne stany zapalne i powodując pokrzywkę, świąd i wysypkę.

Jaką kawę pić, by uniknąć pojawienia się wyprysków?

Dla osób zmagających się z trądzikiem najbezpieczniejsze jest picie zwykłego aromatycznego espresso. Kawa bez dodatków takich jak cukier, syropy smakowe czy mleko nadal może być pyszna, jeśli przyrządzimy ją umiejętnie z dobrych, świeżo zmielonych ziaren. Warto wykorzystać do przygotowywania kawy ekspres automatyczny z dobrym młynkiem (np. De’Longhi Magnifica, Autentica lub Eletta). Pomoże uzyskać najlepsze efekty parzenia. Korzystając z ekspresu można wypróbowywać także mieszanki o różnych nutach aromatycznych (nie są to kawy aromatyzowane) np. owocowych, orzechowych, kwiatowych czy czekoladowych. Bez mleka są one lepiej wyczuwalne.

Młynek ceramiczny czy stalowy w ekspresie do kawy – jaki wybrać? >>>

Jeśli nie przepada się za czarną kawą, można także zrezygnować z krowiego mleka na rzecz mleka roślinnego. Roślinne napoje mleczne występują w wielu rodzajach, co pomaga urozmaicić serwowane kawy. Można wykorzystać np. mleko kokosowe, mleko z nerkowców, mleko z orzechów laskowych, mleko z migdałów, mleko sojowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, a nawet mleko z konopi. Takie napoje roślinne można wykożystać nie tylko do zabielania czarnej kawy, ale również do przyrządzania kaw typowo mlecznych, wymagających mlecznej pianki. Ekspresy do kawy De’Longhi z systemem mlecznym LatteCrema z karafką (np. modele Dinamica, Authentica, Eletta) skutecznie ubiją nawet mleko roślinne.

A jeśli jesteśmy miłośnikami smakowej kawy – lepiej przygotowywać ją samemu na bazie espresso z ekspresu automatycznego i owoców (lub pulpy owocowej) niż kupować sieciówkowe kawy z dodatkiem syropów.

1 https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,kawa-moze-wplywac-na-poziom-estrogenu,artykul,1656158.html

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietolerancja_laktozy



Materiał powstał z udziałem marki Delonghi