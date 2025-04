Jesteśmy absolutnie różne. Różni nas wiek, etap w życiu, charakter pracy, sytuacja prywatna, ilość pociech, zwierząt, wielkość mieszkania… Dlatego tak ważne jest, by mieć przy sobie wsparcie odpowiedniego robota sprzątającego, który wypełni każdą naszą porządkową potrzebę i doskonale zajmie się każdym kątem. Roomba znakomicie poszerza ofertę o kolejne - nie tylko praktyczne w użyciu, ale także niezwykle stylowe - urządzenia, bez których trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie pozbawione pośpiechu i stresu.

Rozwój zawodowy i czysty dom idą w parze



Twoja codzienność to głównie praca, a po niej wolisz spędzać czas z przyjaciółmi, swoim pupilem lub realizować pasje? To doskonały plan! Ale, by go zrealizować i nie trafić na żadne przykre niespodzianki (na przykład w postaci brudnej podłogi lub zakurzonego dywanu, kiedy do drzwi zbliżają się goście), warto mieć w domu odpowiednie wsparcie.

Jeśli więcej czasu spędzasz poza domem, może dobrze swoją nieobecność wykorzystać na komfortowe porządki? Na przykład sterując aplikacją? Roomba jest do twoich usług! Wszystko dzięki funkcji harmonogramów i obsługi geolokalizacji. Robot zaczyna sprzątać, gdy wychodzimy z domu, a kończy, gdy do niego wracamy!

fot. Mat. prasowe

Doskonałym rozwiązaniem w domu aktywnej zawodowo kobiety może być Roomba Combo j7+. To pierwszy (na świecie!) naprawdę samodzielny robot 2 w 1. Obsługiwany całkowicie bez użycia rąk oraz jedyny model, który unosi moduł mopujący i utrzymuje go z dala od dywanów, dzięki czemu nie pozostawia na nim mokrych śladów. Zatem nawet kiedy nie ma cię w domu, nie ma też obaw, że nagle twój ulubiony dywan zostanie zmoczony podczas sprzątania. Wszystko jest pod kontrolą!

W tym modelu niezwykle cenną zaletą w użytkowaniu jest możliwość wymiany worka bez wstrzymywania oddechu. Zaawansowana technologia zatrzymują drobne cząsteczki kurzu — wielkości zaledwie 0,7 mikrona. A gdy wyjmujesz napełniony worek, sam się uszczelnia, zapobiegając powstaniu chmury kurzu. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza kiedy zaraz wychodzisz z domu na służbowe spotkanie i masz na sobie elegancki strój. Nie ma szans, by na twojej ulubionej marynarce pozostały choć drobinki kurzu. Ty realizujesz się zawodowo, a Roomba zostaje i porządkuje każdy kąt twojego domu. Nawet, gdy jego przestrzeń jest duża.

A co z pracą zdalną. To jedno z wielu pytań, które zadają sobie osoby, planujące zakup iRobota. Czy urządzenie nie będzie przeszkadzało podczas wykonywania firmowych zadań? Które jest najcichsze? Jak się okazuje, wszystkie urządzenia generują podobny poziom hałasu. Ale ich największą przewagą jest to, że mogą sprzątać, gdy jesteś poza domem. Dodatkowo dzięki opcji "Nie przeszkadzać" twój iRobot nie zakłóci pracy na Home Office. Gdy ta funkcja jest aktywna, robot nie tylko nie będzie sprzątał, ale również nie będzie wykonywał żadnych działań serwisowych – nie będzie wydawał żadnych dźwięków. To ważne, szczególnie gdy bierzesz udział w ważnym spotkaniu on-line.

W robotach Roomba serii j (Roomba j9/j9+, Roomba Combo j7/j7+, Roomba Combo j9+), możesz zapisywać aż do 10 różnych map – nie muszą to być mapy wyłącznie osobnych pięter w domu. Możesz dowolnie wydzielić sobie mieszkanie, ustawiając osobną mapę nawet na kanapę w salonie – robot potrafi posprzątać również tę powierzchnię.

Warto też zwrócić uwagę, że roboty Roomba doskonale radzą sobie z omijaniem stolików, krzeseł, lamp czy zabawek. A co jeśli masz w domu cenne lub szklane przedmioty? To częste pytanie, zadawane przez osoby zastanawiające się nad zakupem produktów marki iRobot. Odpowiedź jest prosta. Możesz po prostu stworzyć strefy bez sprzątania, do których twój domowy pomocnik nie będzie "zaglądał".

fot. Mat. prasowe

Przestrzeń bez uciążliwej sierści



Posiadanie zwierzaka, to wielka frajda, ale także spore zaangażowanie czasowe. Wychodzenie na spacery, głaskanie i przytulanie (zwłaszcza właściciele psów wiedzą, o czym mowa!)… A gdzie w tym wszystkim czas na skrupulatne sprzątanie sierści, która uwielbia zostawać tam, gdzie nie powinna? I tu ponownie z ratunkiem przybywa Roomba.

Właściciele zwierzaków zwykle marzą o odkurzaczu działającym z mocą, której nie oprze się nawet najmniejszy kłaczek. Czy Roomba jest w stanie sobie z tym poradzić? Najważniejszy i najbardziej skuteczny w tym przypadku jest system sprzątania, który umożliwia robotom gruntowne zbieranie kurzu i brudu. W robotach Roomba mamy do czynienia z 3 i 4-stopnowym systemem sprzątania. Na 3-stopniowy system składa się szczotka boczna wymiatająca brud z narożników i wzdłuż krawędzi, szczotka kieruje brud na tor 2 gumowych szczotek głównych, obracających się przeciwbieżnie – jedna z nich podrywa brud z podłoża, druga przechwytuje go i kieruje do elementu zasysającego brud. Dopiero w tym momencie wykorzystywana jest moc ssąca, do wciągnięcia kurzu do pojemnika na brud. Taki skuteczny mechanizm możesz znaleźć w modelu Roomba Combo j7+ czy Roomba j9+ oraz w wersji mopującej Roomba Combo j9+.

fot. Mat. prasowe

Warto też zaznaczyć, że opisywane iRoboty dzięki inteligentnemu systemowi omijają zabawki dla zwierząt, ich miski oraz pozostawione przez nie nieczystości.

Na zwrócenie uwagi zasługują w tym przypadku wspomniane 2 gumowe szczotki główne, w które nie wplątują się włosy i sierść zwierząt. A przecież walka z kołtunami nie należy do naszych ulubionych zajęć. Czemu więc z niej nie zrezygnować? Z Roombą to możliwe!

Co ważne, Roomba Combo j9+ dzięki specjalnej technologii SmartScrub, w trybie mopowania będzie dosłownie szorować podłogę jeżdżąc tam i z powrotem. Dociskając nakładkę mopującą do podłoża, wyczyści zabrudzenia dwa razy lepiej. Efekt? Ślady uroczych łap, które właśnie wróciły z ubłoconego podwórka to żaden problem.

I tu pojawia się fundamentalne pytanie, które rodzi się w głowie każdego właściciela psa czy kota: czy robot jest bezpieczny dla zwierząt? Zdecydowanie! Modele z kamerą potrafią wykryć zwierzaka i - mówiąc dosłownie - zjechać mu z drogi, by nie zakłócać na przykład jego spokojnej drzemki.

A jeśli zwierzak wpadnie na pomysł samodzielnego obsłużenia robota, wtedy przed domową katastrofą uchroni cię funkcja blokady dostępna w urządzeniu.

Estetyka w parze z funkcjonalnością

fot. Mat. prasowe

Jeśli zależy ci na urządzeniu, które nie tylko dobrze wykona swoją pracę, ale przy okazji będzie pięknie prezentowało się w twoim wnętrzu, to tu również roboty Roomba zdadzą wszystkie egzaminy. Dlaczego? Bo są po prostu ładne. Ich design podkreśla nowoczesność i styl, świetnie prezentując się w domowych przestrzeniach.

A zatem… nie ma sensu tracić cennego czasu na odkurzanie i mycie podłóg. Natomiast warto zaprzyjaźnić się z pomocą domową w postaci robotów sprzątających od Roomby. To zdecydowanie będzie obranie dobrej strategii i milowy krok w kierunku wygranej w zawodach z pędzącymi godzinami.

