Święta Bożego Narodzenia mają wiele różnych symboli. Jednym z nich jest właśnie jemioła. Kiedy zbliżają się święta, ludzie masowo zaczynają kupować pęczki tej rośliny i wieszać najczęściej nad drzwiami. Co o niej wiemy?

Jemioła pasożytem

Tak naprawdę jemioła jest półpasożytem. Jej niszczycielska działalność polega na tym, że roślina czerpie za pomocą ssawek wodę wraz z solami mineralnymi z roślin, na których rośnie. Najczęściej możemy zobaczyć ją w postaci kępek, które rosną na drzewach. Czasem na drzewie może być nawet kilkadziesiąt takich miejsc, z których jemioła czerpie życiodajne soki. Co więcej, potrafi ona nawet zatruć dane drzewo i po jego obumarciu - przenieść się na inne!

Znaczenie w dawnej kulturze

W dawnych czasach jemioła traktowana była jako dar bogów z właściwościami magicznymi. Talizman z jemioły posiadał wiele różnych właściwości np. ścięte pędy leczyły niemal wszystkie choroby, jednały pomyślność, włożone do wazonu lub podwieszone pod sufitem chroniły dom przed złymi mocami, zapobiegały pożarom, a już powstałe wygaszały. Pędy jemioły sprowadzały do domu szczęście i bogactwo, spełniały ludzkie życzenia i marzenia, noszona przy sobie zapewniać miała potencję seksualną. Niestety również jako pasożyty życia miały sprowadzać na aurę małżeństwa złe dni.

Jemioła a Święta Bożego Narodzenia

Tradycja mówi, że gałązka jemioły powinna być zawieszona nad wigilijnym stołem, nad kuchnią alnbo nad frontowymi drzwiami. Jedna z legend mówi, że to mężczyzna po każdym pocałunku pod jemiołą musi zrywać jeden z jej owoców. Jeśli uda mu się zerwać wszystkie owoce, oznaczać to będzie, że otrzyma dar płodności. Ważne jest, aby tej rośliny nie wyrzucać prosto po świętach! Zaleca się, aby ją ususzyć i przechować cały rok, do następnych świąt, by jej magiczna moc mogła działać przez okrągły rok. W przeciwnym razie jej czar pryśnie, osoby pałające do siebie miłością pokłócą się, a przyjaźnie mogą się rozpaść.