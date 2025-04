Tu nie ma miejsca na kompromisy. Słuchawki to sprzęt niezwykle osobisty, powinny leżeć jak druga skóra, nie uwierać i nie krępować ruchów przewodami. To absolutne minimum. Dziś od dobrych słuchawek oczekujemy jednak o wiele więcej. I to dostajemy. Huawei FreeBuds 4 spełniają nawet te oczekiwania, o których być może nie myślałaś. Jest wiele powodów, dla których warto wybrać Huawei FreeBuds 4.

Po pierwsze – wygoda użytkowania

Idealnie okrągłe, stylowe etui ładujące wygodnie mieścił się w dłoni, w kieszeni lub w malutkiej torebce. Poręczne etui zapewnia słuchawkom doskonałą ochronę, a przy tym świetnie się prezentuje. Waży zaledwie 11,5 grama. Możesz je zabrać wszędzie. W etui znajdujesz słuchawki, które też zachwycają wyglądem, ale przede wszystkim wygodą. Mają ergonomiczny kształt, który zapewnia wzorowe dopasowanie. Są lekkie, jedna słuchawka waży tylko 4,1 grama, więc prawie nie czujesz jej w uchu. Te słuchawki naprawdę możesz nosić przez wiele godzin.

Po drugie – naprawdę dopasowane do ciebie

Różnimy się od siebie, więc nie ma jednego, uniwersalnego kształtu, który pasowałby wszystkim. Nawet uszy tej samej osoby jest inne. Dlatego Huawei FreeBuds 4 wykorzystują technologię adaptacyjnego dopasowania, aby wykryć twój unikalny kształt kanału słuchowego oraz sposób noszenia słuchawek. Następnie system sam wybiera jeden z wielu trybów redukcji szumów, aby skutecznie wytłumić niepożądane dźwięki z otoczenia i byś słyszała tylko to, co chcesz słyszeć.

Po trzecie – wysoka jakość dźwięku

Za to, co usłyszysz, odpowiada to, czego nie widzisz. We wnętrzu słuchawek mamy duże przetworniki dynamiczne o średnicy 14,3 mm, które zapewniają imponującą jakość dźwięku. Pasmo przenoszenia do 40 kHz zapewnia przejrzyste tony z uwzględnieniem ich subtelnych niuansów. Za soczyste niskie tony odpowiadają minituby, zwiększające amplitudę drgań membrany, a tym samym brzmienie basu.

Po czwarte – obsługa dotykowa

Jest wiele sytuacji, w których musisz reagować szybko. Ktoś na ulicy spyta cię o drogę, musisz wysłuchać komunikatu na lotnisku lub odebrać telefon? Wystarczy dotyk, by przełączyć się na odpowiedni tryb. Jeśli chcesz odebrać lub zakończyć połączenie, wznowić lub wstrzymać odtwarzanie dźwięku, przełączyć kolejny utwór lub włączyć asystenta głosowego, wystarczy, że dotkniesz słuchawkę dwukrotnie. Gdy pociągniesz ją w górę, zwiększysz głośność, gdy w dół, ściszysz. Gdy dotkniesz i przytrzymasz słuchawkę, możesz włączyć redukcję szumów lub odrzucić połączenie. Proste? Oczywiście. W dodatku nie ma znaczenia, której słuchawki dotkniesz, bo obie reagują tak samo.

Po piąte – inteligentna łączność

Huawei FreeBuds 4 możesz łatwo sparować z telefonem, tabletem lub z laptopem. Ale dlaczego masz poprzestać tylko na jednym urządzeniu? Teraz możesz sparować słuchawki z dwoma urządzeniami i płynnie przechodzić z jednego do drugiego. Nie tylko po to, by słuchać. Wykorzystując interaktywną moc systemu HarmonyOS, możesz przesyłać na przykład wideo ze smartfona do laptopa lub tabletu, a dźwięk do Huawei FreeBuds 4.

Po szóste – niech usłyszą to, co ważne

Jesteś na koncercie i chcesz utrwalić unikalną atmosferę? Proszę bardzo. A może jesteś w miejscu, gdzie panuje wielki hałas, ale chcesz, by słyszany był tylko twój głos? Nic prostszego. Mikrofon w słuchawkach Huawei FreeBuds 4 umożliwia nagrywanie dźwięku w wysokiej jakości HD w jednym z dwóch trybów. Pierwszy pozwala wychwycić dźwięki z otoczenia w doskonałej szczegółowości, drugi uwydatnia tylko brzmienie twojego głosu, blokując szumy w tle. Ty decydujesz, jak pracuje mikrofon.

Po siódme – niezawodność

Huawei FreeBuds 4 mają imponujący czas pracy. Gdy redukcja szumów jest wyłączona, a etui w pełni naładowane, słuchawki działają nawet do 22 godzin. Gdy wykorzystujemy wszystkie ich funkcje, pracują przez 4 godziny. Bardzo szybko się ładują, po zaledwie 15 minutach mogą pracować przez kolejne 2,5 godziny.

Aplikacja

Cały potencjał słuchawek Huawei FreeBuds 4 można wykorzystać dzięki AI Life. Aplikacja dostępna jest w sklepie Huawei – AppGallery oraz w innych sklepach z aplikacjami.Pozwoli ona w prosty sposób dostosować ustawienia, tryby pracy i sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania.

Masz wybór

Szukając idealnych słuchawek Huawei, możesz wybierać pomiędzy różnymi modelami. FreeBuds 4i wyróżniają się aktywną redukcją szumów i aż 10-godzinnym czasem odtwarzania na jednym ładowaniu. Natomiast FreeBuds Pro - to słuchawki premium, posiadające dynamiczną redukcję szumów, inteligentne dopasowanie trybów pracy do otoczenia i stabilną łączność w dwoma urządzeniami.

Teraz z łatwością wybierzesz dla siebie jeden z najnowszych modeli słuchawek Huawei, żeby komfort słuchania był jeszcze większy.

