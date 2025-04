Z roku na rok coraz modniejsze stają się już nie tyle same lampy, co ich oryginalne abażury, klosze czy oprawy. W tym niepozornym na pierwszy rzut oka dodatku tkwi jednak potencjał. Duże i kolorowe klosze ożywią pokój, salon czy sypialnię. Marzysz o tym, aby uatrakcyjnić wnętrze swojego domu? Rozglądając się za oryginalną lampą, warto zwrócić uwagę zwłaszcza na abażury.

1. Nie bój się koloru!

We współczesnych projektach coraz chętniej eksponuje się ozdobne i barwne oprawy, które nadają całej lampie szczególny charakter. Postawmy więc na kolory, wzory i kształty. Gdy zależy nam na tym, aby lampa z modnym abażurem prezentowała się intrygująco oraz przyciągała uwagę gości, wybierzmy żywe kolory jak żółty, intensywny zielony bądź bardzo popularny błękit. Wyrazista barwa abażuru z powodzeniem zastąpi finezyjną formę lampy. Pamiętajmy, że upatrzone modele powinny współgrać z resztą kolorystyki we wnętrzu.

2. Moda na geometryczne wzory

Aktualnie w modzie są wzory geometryczne. Abażur w nachodzące na siebie kółka lub przecinające się linie najlepiej będzie wyglądał na neutralnym tle. Jednym z gorętszych trendów sezonu są również motywy florystyczne (barwne inspiracje kwiatami możemy dostrzec w projektach abażurów np. marki Sigma, model Chabry i Maki). Tego rodzaju modele dobrze współgrają z ciepłym latem, a i zimą rozweselą wnętrze. Co ważne, tchną nowoczesnością i w niczym nie przypominają monotonnych faktur florystycznych, jakie znamy sprzed lat dwudziestu.

3. Wybierz rozmiar dla lampy

Dobierając abażur pod względem wielkości i kształtu, należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym zawiśnie albo stanie lampa. Do nocnej szafki przy łóżku będą pasować małe lampki o wysokości ok. 40 cm. Większe abażury są zarezerwowane dla lamp do salonu lub kuchni. W kształtach abażurów panuje duża swoboda, ale i pomysłowość samych projektantów oświetlenia.

4. Wybierz kształt abażura

Najczęściej spotykane abażury mają kształt cylindra, topazu albo klasycznego stożka, ale na sklepowych półkach nie brak oryginalnych, czasem nieco zaskakujących form. Tutaj decydującą kwestią będzie styl panujący we wnętrzu. Glamour, retro czy modern – każdy z nich rządzi się osobnymi prawami także przy doborze oświetlenia.

5. Dobierz odpowiednie światło żarówki

Podstawową zaletą abażurów jest nie tylko ich niepowtarzalny urok, ale i światło, jakie dają – ciepły i relaksujący strumień błyskawiczne uczyni nasze mieszkanie bardziej przytulnym. Pamiętaj więc, aby moc żarówki nie była zbyt wysoka!

