Nie wyobrażasz sobie poranka bez aromatycznej, gorącej kawy? My też nie! Zresztą, powiedzmy szczerze: nie tylko poranka… Dzień zaczynamy najczęściej mocnym espresso, w pracy popijamy pyszne i łagodzące nerwy latte, a wieczorem odprężamy się przy flat white z pyszną pianką.

Reklama

Wiesz, ile to kosztuje? Jeszcze niedawno za jedno latte czy ulubione cappucino płaciłyśmy od 10 do 15 zł. Dużo? Niby nie… ale z drugiej strony, jeśli pijesz kawę codziennie, to tygodniowo wydajesz od 50 do 75 zł, co miesięcznie daje już średnio 250 zł. A więc jeszcze raz: dużo? Naszym zdaniem oczywiście, że tak!

Na szczęście mamy sposób na to, aby te koszty już nas nie dotyczyły. Zaoszczędzone pieniądze wolimy wydać na nasze kobiece przyjemności, w myśl zasady, że torebek i ubrań nigdy za wiele :)

Jak zrobić domowe latte?

1. Jak zrobić latte bez ekspresu do kawy? - sposób dla wytrwałych

To świetna opcja dla osób, które mają czas i nie należą do grona wygodnickich. Do przygotowania warstwowego latte potrzebować będziemy garnka, automatycznej spieniarki do mleka oraz kawiarki.

Mleko należy podgrzać (do około 60 stopni), następnie spienić przy użyciu spieniarki, a w kawiarce ugotować kawę. Później mleko wlewamy do szklanki (najlepiej wysokiej) i powolnym strumieniem dolewamy kawę, tak by powstały warstwy.

Na oko wygląda to prosto, ale są też minusy, o których musimy powiedzieć. Po pierwsze – kawa parzona w kawiarce często miewa lekko kwaśny smak. Kawosze powiedzą pewne, że jest jakby spalona. Po drugie – cały rytuał wykonania kawy zajmuje ok. 10 minut, a potem po wszystkim trzeba wszystko pozmywać.

2. Kawa latte z ekspresu ciśnieniowego - sposób dla smakoszy

Jeśli jesteś typem smakosza, a kawę pijesz nie tylko po to, by się rozbudzić, ale i dlatego, że ponad wszystko uwielbiasz jej smak, to kawiarka ci nie wystarczy. Potrzebujesz czegoś, co nie spali ziarenek kawy, a wydobędzie z nich całą esencję i wspaniały smak. Pomyśl o profesjonalnym, superłatwym w obsłudze ekspresie do kawy! Zobacz, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas wyboru idealnego modelu.

Jaki ekspres do latte i cappuccino? Systemy mleczne w ekspresach

Reklama

Jaki ekspres do kawy kupić ? Redakcyjny test i ranking ekspresów ciśnieniowych

Chcesz kupić ekspres, ale nie wiesz, który model będzie najlepszy?

W naszej galerii znajdziesz zestawienie najlepszych i przetestowanych przez nas ekspresów ciśnieniowych od De'Longhi.