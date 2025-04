Lodówka turystyczna jest niezastąpiona podczas upalnych, letnich dni, kiedy potrzebny jest transport jedzenia lub napojów. Dzięki niej nawet długa podróż nie narazi jej zawartości na zepsucie się pod wpływem ciepła. Lodówka turystyczna przyda się nie tylko w czasie długiej podróży samochodem, ale także na piknik czy relaks w ogródku. Jaką lodówkę wybrać, by zapewniła najlepszą ochronę przed upałem? Odpowiadamy!

Lodówka turystyczna – jaka spełni twoje oczekiwania?

Rodzajów lodówek turystycznych jest kilka i choć założenie jest takie samo – mają zapewnić utrzymanie chłodu w środku – to efekt w zależności od rodzaju będzie różny.

Do wyboru są zwykle lodówki na wkłady chłodzące oraz podłączane do gniazda zapalniczki w samochodzie. Ceny takich lodówek, w zależności od rodzaju, mocy i innych szczegółów, są różne. Najprostszą lodówkę na wkłady chłodzące można kupić już za kilkadziesiąt złotych w niemal każdym większym markecie. Te bardziej zaawansowane technologicznie to wydatek rzędu nawet kilkuset złotych.

To, na jaką lodówkę się zdecydować, jest uzależnione przede wszystkim od okazji, na jaką jest potrzebna, a także od częstotliwości jej używania.

Na sporadyczne wyjazdy na wakacje (jeśli lodówka ma służyć tylko na czas podróży samochodem), piknik czy działkę, lodówka na wkłady będzie wystarczająca. Jeśli jednak wybierasz się na przykład pod namioty, takie rozwiązanie nie będzie wystarczające.

7 najlepszych rad na to, by oszczędnie korzystać z lodówki!

Na rynku dostępne są także lodówki turystyczne sprężarkowe (czynnikiem chłodniczym jest sprężony gaz), a także na gaz (chłodzą amoniakiem, tak, jak lodówki domowe). Obydwa rozwiązania, choć dają nieporównywalnie lepszy efekt w stosunku do lodówek na wkłady i zapalniczkę, są o wiele droższe i przez to rzadziej wybierane.

Lodówka turystyczna samochodowa – niezastąpiona w podróży

Do podróży samochodem najczęściej wybierane są modele lodówek podłączanych do gniazda zapalniczki. Nie tylko lepiej chłodzą niż najprostsze modele na wkłady chłodzące, ale także utrzymują temperaturę przez cały czas, kiedy są podłączone do zasilania.

To najlepsze rozwiązanie w trakcie letnich wyjazdów, ale przydaje się także podczas zakupów – mięso, ryby, lody i inne produkty, które muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych, nie zepsują się w trakcie transportu.

Samochodowe lodówki turystyczne podłączane do zasilania są nieco droższe niż te na wkłady, jednak cena nadal pozwala na to, by kupić ją bez nadmiernego obciążania budżetu. Ceny takich lodówek wynoszą od 100 zł w górę, w zależności od marki, mocy czy pojemności.

Lodówka turystyczna na wkłady

Lodówki turystyczne na wkłady chłodzące to najpopularniejszy wybór. Mają jednak kilka wad:

Wkłady trzeba odpowiednio wcześnie schłodzić w lodówce lub zamrażarce

Wkłady utrzymują temperaturę tylko przez kilka godzin, potem chłodzenie w tradycyjnej lodówce trzeba powtórzyć

Wkłady zajmują sporo miejsca we wnętrzu, które można by przeznaczyć na produkty spożywcze.

Jeśli jednak lodówka jest używana sporadycznie, będzie w zupełności wystarczającym rozwiązaniem!

