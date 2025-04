„Rodzice nieustannie inwestują czas, energię i pieniądze w rozwój swoich pociech. Wiadomo dlaczego - każdy z nas chce, by dzieci miały wszechstronną wiedzę i wspaniałe umiejętności praktyczne. A co jeśli bym Ci powiedziała, że czasem w wyzwaniach szkolno-wychowawczych najlepsze są rozwiązania najprostsze? Nie ma potrzeby zapisywania dziecka na szereg zajęć dodatkowych, kolonii zagranicznych i kursów językowych. W zasadzie, to nie ma nawet potrzeby wychodzenia z domu. To, co jest natomiast niezbędne, to mądre podejście do edukacji, organizacji i motywacji do nauki” - twierdzi Angelika M. Talaga, neuropedagog, edukatorka i trenerka rodziców znana też jako Godmother.

Angelika M. Talaga neuropedagog, edukatorka i trenerka rodziców znana też jako Godmather

Ekspertka radzi, jak skutecznie rozwijać wiedzę i umiejętności praktyczne dzieci

„Na co dzień, całą swoją wiedzę przekształcam w zestawy narzędzi i strategii wspierających rodziców w tym, co dla nich najważniejsze - wartościowej edukacji dzieci i ich mądrym wychowaniu. Piszę artykuły, wygłaszam prelekcje, prowadzę szkolenia i nagrywam podcast - wszystkie bieżące treści znajdziesz na mojej stronie www.godmother.pl.

Wierzę w konieczność nieustannego rozwoju, a mózg dziecka bez reszty fascynuje mnie od lat. Czytam ogromne ilości książek, śledzę najnowsze badania z zakresu psychologii i neuronauk oraz poszerzam swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach. A to wszystko w jednym celu. Staram się być pomostem pomiędzy tym co oferuje nauka a rodzicami. Badam i interpretuję po to, by potem przetłumaczyć to na język praktyczny. Tak właśnie powstają narzędzia, metody i strategie, z którymi rodzic, a czasem i nawet nauczyciel, może się zapoznać i je zastosować od ręki.

Sama też jestem mamą i wiem, że „złotych teorii” wokół nas jest aż za wiele. Brakuje za to zdroworozsądkowego i przede wszystkim praktycznego podejścia do edukacji dzieci. Dlatego jako moją misję zawodową, postawiłam sobie zapełnienie tej luki” - mówi Angelika M. Talaga.

Metody nauki, które poleca ekspertka powstały we współpracy z marką HP. Ich głównym celem jest połączenie jednoczesnego rozwoju wiedzy, ale i umiejętności praktycznych. By nauczyć się i zapamiętać nawet potężne partie materiału pomogą uczniowi notatki Cornella, samodzielnie przygotowane fiszki czy harmonogram powtórek. Za to organizacji, motywacji i konsekwencji nauczy czytelnicze wyzwanie, planery dla dzieci czy lista celów.

Planer dopasowany do indywidualnych potrzeb można stworzyć samodzielnie dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu HP DeskJet Ink Advantage 3785

Planer szyty na miarę - to proste. A jak ułatwia życie ucznia!

Każdy, kto ma w domu nastolatka wie, że ogrom jego szkolnych i pozalekcyjnych obowiązków może przytłaczać. W szkole od rana do późnego popołudnia. Potem korepetycje, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, projekty na ocenę, zadania domowe, kartkówki, sprawdziany, wywiadówki, wycieczki i wszystko inne, o czym trzeba pamiętać i zsynchronizować w planie dnia. Jednak próżno szukać na rynku planerów czy organizerów przeznaczonych specjalnie na potrzeby uczniów.

Dla uczniów z większą ilością obowiązków można drukować osobne planery, inny dla każdej sfery życia szkoła, hobby czy dom.

Może więc zrobić samemu taki planer? Warto o tym pomyśleć, bo dodatkowo daje nam to możliwość go maksymalnie przygotować pod potrzeby konkretnej osoby, jej codziennej rutyny i poziomu aktywności. Planer w bazowej wersji zawiera miejsca na dni kalendarzowe z wyróżnionym weekendem i tygodniem roboczym oraz miejsce na notatki.

Jak samodzielnie zrobić planer z urządzeniem wielofunkcyjnym HP DeskJet Ink Advantage 3785

Czego potrzebujesz żeby samodzielnie wykonać planer? W zasadzie tylko komputera, dostępu do internetu i dobrego urządzenia wielofunkcyjnego, takiego jak HP DeskJet Ink Advantage 3785.

Krok 1.

Pobierz plik z planerem ze strony http://www.godmother.pl/wydrukidonaukizhp

Krok 2.

Zastanówcie się wspólnie jakiego typu zadania ma do wykonania w ciągu miesiąca Twoje dziecko, jakie wydarzenia Was czekają i o czym należy pamiętać. Jaki jest charakter tych zadań? Podzielcie to wszystko na kategorie. Na przykład jedną kategorią będzie szkoła, drugą dom a trzecią hobby. Do kategorii szkoła wliczają się wszystkie sprawdziany, kartkówki, wywiadówki, ale także wycieczki szkolne. A do kategorii hobby można zaliczyć zajęcia szachowe, sportowe… oraz wizytę znanego Youtubera w Waszym mieście. Teraz wybierzcie dowolne kolory, które będą symbolizować kategorie np. szkoła - zielony, dom - błękitny a hobby - żółty.

Po co? To, co zaraz zrobicie nazywa się kodowanie kolorami. Zwykle, nie wystarczy wpisać zadań do zeszytu czy kalendarza – bo ich ogrom wciąż może przytłaczać. Kodowanie kolorami dodaje lekkości nawet najbardziej naszpikowanemu treścią planerowi. Patrząc na niego najpierw zwracamy uwagę na kolory, które od razu kojarzą nam się z konkretnym charakterem zadań.

Krok 3.

Otwórz plik na komputerze w dowolnym edytorze obrazów. Nanieś kolory na odpowiednie dni. Jeśli coś ważnego dzieje się w szkole zmień kolor dnia na zielony, a jeśli w domu - na błękitny. Dokładnie tak, jak ustaliliście to w kroku drugim. Po naniesieniu kolorów wydrukuj plik.

Krok 4.

Teraz weź długopis i na wydrukowanym pliku nanieście na planer hasła, godziny i wszystko inne, co będzie przypominało o wydarzeniach i zadaniach na najbliższe tygodnie.

Wariant I

Kodowanie kolorami może mieć też inny wymiar. Zamiast używać wielu kolorów do różnych kategorii, użyj dwóch: czerwonego i szarego. Wówczas na czerwonych polach wypiszcie rzeczy super-ekstra -ważne, takie jak „wywiadówka” w szkole czy sprawdzian z chemii. Na szarych polach rzeczy, które w razie potrzeby można przesunąć lub przekazać komuś innemu. Na przykład: „posprzątać pokój” lub „kupić prezent dla Huberta”. Takie kodowanie kolorami powoduje, że mózg w pierwszej kolejności skupia się na priorytetach. I o to chodzi!

Wariant II

A co, jeśli Twój nastolatek ma takie nagromadzenie spraw do zapamiętania w ciągu każdego dnia, że nie sposób tego wpisać w jednym miesięcznym planerze? Dla tych najbardziej zajętych uczniów można drukować osobne planery dla każdej sfery życia. Wtedy planer domowy wisi na stałe w domu, a planer szkolny możecie wkleić do jednego z zeszytów. Mając do dyspozycji gotowy plik i dobrą drukarkę możecie skorzystać z każdego wariantu dowolną ilość razy!

Ogrom zadań i obowiązków może przytłoczyć najpilniejszego ucznia. Kodowanie kolorami doda lekkości każdemu harmonogramowi! Patrząc na taki planer, zwracamy uwagę na to, co na ten moment jest naszym priorytetem.

Urządzenie HP DeskJet Ink Advantage 3785

Co warto wiedzieć o urządzeniu HP DeskJet Ink Advantage 3785