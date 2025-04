Dekoracyjne mydełko będzie świetnym pomysłem na prezent, który możesz wykonać w domu. Stworzenie go jest proste i szybkie, a dodatkowo możesz zatopić w nim co sobie zamarzysz: małą zabawkę z kinder niespodzianki, kolorowe koraliki, plastikowe kwiatki etc.

Lista potrzebnych rzeczy:

Krystaliczna masa mydlana

Plastikowe kolorowe kwiaty

Aromat arganowy

Silikonowa forma

Jak przygotować odzdobne mydełko?

1. Krystaliczną masę mydlaną rozpuść w mikrofalówce

2. Dodaj 3 krople ulubionego aromatu zapachowego

3. Włóż ozdoby do formy

4. Starannie zalej formę rozpuszczoną masą

5. Odstaw formę wypełnioną mydłem i ozdobami do wystygnięcia

6. Po kilku minutach wyjmij mydło z formy

Pamiętaj, że unikalne mydełko może być łazienkową ozdobą. Włącz wyobraźnię i stwórz swój wyjątkowy wzór!

