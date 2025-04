Materiały z recyklingu, takie jak palety, dają ogromne możliwości aranżacyjne. Stworzone z nich meble, w zależności od pomysłu, świetnie wpasowują się do wnętrz w stylu rustykalnym, minimalistycznym czy nowoczesnym. Są łatwe do wykonania, praktyczne i oryginalne.

Najprostsze rozwiązania są najlepsze, a do takich należą właśnie meble z palet. Ich prostota i trwałość urzekły wszystkich, którzy choć raz mieli styczność ze stolikami kawowymi, podestami łóżek, siedziskami i regałami wykonanymi z drewnianych elementów. Aby przygotować któryś z mebli wystarczą jedynie piła, szlifierka, kilka gwoździ, młotek, ewentualnie kółka meblowe czy tafla szkła, farba do drewna oraz pędzel i... pomysł. Jak zrobić meble z palet?

Wybór palety

Wybór palety powinniśmy uzależnić przede wszystkim od pomysłu na mebel. Konkretna koncepcja powinna dać odpowiedzi na pytania, ile palet potrzebujemy i jakich rozmiarów.

Nie jest to bez znaczenia, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele różnych palet, a najbardziej popularne są tzw. "europalety" o wymiarach 1200×800×144 mm, ważące ok. 25 kg.

Inne popularne rozmiary to 800×600×144 mm i znacznie większe 1200×1200×144 mm.

Do budowy mebli domowych polecam tzw. europalety ponieważ są one najbardziej trwałe i solidne, dostępne w jednakowych, powtarzalnych wymiarach, czego nie sposób powiedzieć o innych rozwiązaniach - radzi Ernest Wesołowski z Akademii Technik Malarskich Dekoral Professional. - Palety, z których chcemy zrobić meble nie muszą być nowe, jednak aby służyły przez długi czas, powinny być bez ubytków, zgnilizny oraz śladów, które sugerują, że drewno jest spenetrowane przez szkodniki. Należy wybierać palety suche, czyste i kompletne - takie również dostępne są w skupach oraz przy sklepach i na budowach - dodaje Ernest Wesołowski.

Wybór palety - i co dalej?

Stan palet zwykle nie jest jednak idealny. Zanim pojedyncze palety będą stanowiły nową, funkcjonalną całość, musimy je odpowiednio przygotować. Każdą paletę należy wyczyścić - w tym celu przyda się szczotka ryżowa oraz szlifierka bądź papier ścierny.

Dzięki nim wygładzimy wierzch i boki desek. Następnie całość musimy odpylić przy pomocy odkurzacza.

Dopiero tak przygotowaną paletę możemy pomalować farbą, bądź innym środkiem.

Malowanie i wykańczanie mebla

Rekomendowane środki przeznaczone do mebli skutecznie zabezpieczają strukturę mebla przez szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV. Dlatego, przykładowo, stolik zbudowany z palet możemy postawić na balkonie czy tarasie.

Deski palety malujemy pędzlem wzdłuż słojów uwzględniając wierzch i boki. W celu uzyskania pełnego krycia poleca się naniesienie 2-3 warstw w odstępie 3 lub 6 godzin.

Ze względu na dużą liczbę trudno dostępnych miejsc, do których nie da się dotrzeć zwykłym pędzlem, warto skorzystać z pędzla kaloryferowego, który jest specjalnie zagięty.

Tak przygotowane palety są już gotowe do wykorzystania. Teraz można je wykończyć, aby nabrały cech przedmiotów domowego użytku. Na stolik dobrze jest położyć dużą taflę szkła jako blat, która zapewni trwałą, gładką i łatwo zmywalną płaszczyznę, a na siedzisko pled bądź poduchę.

Przygotowane meble będą funkcjonalne, a oprócz tego będą stanowić źródło inspiracji i oryginalną ozdobę każdego domu czy kawiarenki w przemysłowym stylu. Meble z palet świetnie pasują do wnętrz w stylu loftowym.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Bondex

