Skąd się biorą rozdwojone końcówki? Można odpowiedzieć krótko: z życia. Na nasze włosy działają zarówno wysokie, jak i bardzo niskie temperatury, przesusza je farbowanie i rozjaśnianie, ale też, co odczuwamy szczególnie po zimie, uszkodzenia mechaniczne. Włosy wciąż pocierane szalikami, kołnierzami, upychane pod płaszczami stają się szorstkie i prędko zaczynają się rozdwajać. Widzimy to na końcówkach i zwykle od razu biegniemy do fryzjera, żeby załatwić problem.

Reklama

Suszarka Panasonic, która uzdrawia włosy

Możemy regularnie fundować włosom kosztowne terapie fryzjerskie. Albo zainwestować raz w idealną suszarkę, która ma moc uzdrawiania. To nie żart! Suszarka Panasonic z technologią nanoe™ i Double Mineral nie tylko zapobiega rozdwajaniu końcówek, ale też skutecznie redukuje widoczne uszkodzenia i przywraca włosom zdrowy, piękny wygląd.

Jak to możliwe?

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom to urządzenie nie jest tylko zwykłą suszarką. Stworzona i opatentowana przez Panasonic technologia nanoe™ wytwarza mikroskopijne cząsteczki zawierające ok. 1000x więcej wilgoci niż zwykłe jony. Wnikają one w głąb włosów, zapewniając optymalną równowagę nawilżenia, podczas gdy technologia Double Mineral generuje jony minerałów, dzięki dwóm elektrodom cynkowym.

Z takimi technologiami zwykłe suszenie staje się prawdziwym zabiegiem pielęgnacyjnym, a włosy ponownie są zdrowe, pełne blasku, miękkie i doskonale chronione.

Nawet 50% mniej rozdwojonych końcówek

Skuteczność cząsteczek nanoe™ oraz jonów Double Mineral, w walce z rozdwojonymi końcówkami, została potwierdzona w testach*. Cząsteczki i jony wnikają w łuski włosów poprawiając ich nawilżenie, przyczyniając się jednocześnie do zachowania ich odpowiedniej kondycji i wyglądu. Ta rewolucyjna metoda zmniejsza również liczbę rozdwojonych końcówek nawet o połowę.

*Uwzględniając liczbę nierozdwojonych końcówek po 10 cyklach. Testy przeprowadzono w instytucie ProDERM, Niemcy, 2018.

Panasonic NA98 dba również o skórę

To zrozumiałe, że zdrowy włos wyrasta ze zdrowej skóry, więc jej stan jest bardzo ważny. Suszarka z troską dba o skórę głowy. Ale nie tylko o nią! Uwalniane cząsteczki nawilżają także skórę twarzy.

Można więc śmiało powiedzieć, że Panasonic NA98 to więcej niż suszarka. Po jej użyciu włosy są zdrowsze i mają mniej uszkodzeń, nie puszą się, ale też i skóra staje się bardziej nawilżona. W zależności od potrzeb i upodobań, możemy ustawiać różne tryby pracy urządzenia:

Wspominany już tryb pielęgnacji skóry głowy oraz tryb pielęgnacji skóry twarzy – tryb ten nawilża i pielęgnuje skórę twarzy dzięki niewidocznym, mikroskopijnym cząsteczkom wody nanoe™. Najlepiej z niego korzystać przez około minutę, na zakończenie każdego suszenia.

– tryb ten nawilża i pielęgnuje skórę twarzy dzięki niewidocznym, mikroskopijnym cząsteczkom wody nanoe™. Najlepiej z niego korzystać przez około minutę, na zakończenie każdego suszenia. Najczęściej używany do suszenia mokrych włosów – tryb gorący .

. Warto zwrócić uwagę także na tryb naprzemiennej temperatury – zainspirowany profesjonalną metodą suszenia włosów w salonach fryzjerskich. Mamy tu suszenie włosów gorącym podmuchem wzdłuż łusek włosa, a następnie schładzanie ich zimnym powietrzem, co gwarantuje profesjonalny efekt w domowym zaciszu.

Wbudowany czujnik temperatury otoczenia pozwala na dostosowanie nadmuchu tak, aby zapewnić odpowiednią temperaturę suszenia o każdej porze roku. Nie ma więc ryzyka przegrzania i przesuszenia włosów.

Panasonic NA98 naprawdę dba o fryzurę. Nie musisz już ciągle ścinać włosów. Wystarczy, że będziesz je odpowiednio suszyć.

Włącz nawilżenie włosów.

Wyłącz ich przesuszenie.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Panasonic