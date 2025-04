Aż 55% ankietowanych w przeprowadzonym przez nas badaniu deklaruje, że robi pranie przynajmniej dwa razy w tygodniu. Wydaje się, że trudno tutaj o pomyłkę - zbieramy brudne rzeczy, wkładamy je do bębna pralki, wybieramy program oraz wsypujemy proszek i gotowe. Czy możemy jednak zrobić coś więcej, by nasze pranie było bardziej ekologiczne? Przedstawiamy kilka prostych kroków, dzięki którym oszczędzisz energię i wodę, a twoje ubrania dłużej zachowają świetny wygląd!

Obniż temperaturę

Chcesz prać w sposób ekologiczny, ale obawiasz się, że niskie temperatury nie usuną zabrudzeń na tkaninach? Sięgnij po odpowiedni sprzęt! Nowa, zaawansowana technologia sprawi, że obniżenie temperatury prania o 10 stopni nie wpłynie negatywnie na jego efekty, a pomoże zaoszczędzić energię i ochroni ubrania przed blaknięciem. Wybierając funkcję UltraWash w pralkach marki Electrolux zaoszczędzisz nawet 30% energii!

Dobierz skuteczne środki piorące

To, jak pierzemy rzeczy ma ogromne znaczenie, lecz oprócz wyboru odpowiedniego programu w pralce, warto zwrócić uwagę również na środki piorące, które dodajemy do codziennego prania. Białe ubrania i pościel (o ile jest ona w jasnych kolorach) śmiało można prać w proszku, lecz kolorowe elementy garderoby, a zwłaszcza te wykonane z delikatnych materiałów, warto prać w płynnych środkach piorących. Na ogół nie zawierają one w składzie wybielaczy, więc lepiej chronią materiał przez wyblaknięciem. Pamiętaj, by do prania dodawać również płyny do płukania. Oprócz ładnego zapachu, detergenty te mają za zadanie zmiękczać tkaniny, przez to ubrania zachowują swój kształt i dłużej pozostają w dobrym stanie.

Nie przesadzaj z detergentami

Ile płynu czy proszku dodać do prania? Zwykle wlewamy lub wsypujemy "na oko" lub miarką dołączoną do produktu. Nie każde pranie jest jednak takie samo. Czasem do bębna pralki trafia mniej rzeczy albo delikatne tkaniny, które wymagają innego traktowania. Ilość detergentu ma w czasie prania duże znaczenie! Używając pralek Electrolux nie musisz jednak się nad tym zastanawiać - funkcja AutoDose dobierze ilość produktu tak, by twoje pranie było czyste i świeże.

Oszczędzaj wodę, wybierając parę

Zdarzyło ci się wrzucić do pralki raz założony sweter lub spodnie? Częste pranie, zwłaszcza, gdy nie ma takiej konieczności, wpływa negatywnie na stan ubrań. By chronić je oraz zaoszczędzić wodę i energię elektryczną, warto wybrać siłę pary wodnej. Z jej pomocą odświeżysz ubrania, rozprostujesz zagniecenia i w kilka chwil będziesz mogła cieszyć się swoim ulubionym ciuchem bez długiego oczekiwania na koniec prania i suszenie. Wiele pralek i suszarek Electrolux jest wyposażonych w program Steam Care, który stosuje parę w ostatnim cyklu prania lub suszenia. Możesz też skorzystać z niego oddzielnie, nie uruchamiając całego cyklu.

Korzystaj z suszarki bębnowej

By szybciej i wygodniej suszyć ubrania, a jednocześnie nie niszczyć ich w pralko-suszarkach, warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązania. Niższa temperatura suszenia to gwarancja zadbanej odzieży, nawet tak wymagającej jak bluzki z jedwabiu czy wełniane swetry. Suszarki Electrolux wyposażone w pompę ciepła mogą oszczędzić nawet 40% energii i skrócić czas suszenia ubrań do niezbędnego minimum.

Artykuł powstał z udziałem marki Electrolux